V prešovskej nemocnici je hospitalizovaných 44 pacientov s COVID-19

Prešov 26. januára (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove je aktuálne hospitalizovaných 44 pacientov s ochorením COVID-19, z nich sú dvaja napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Celkovo má nemocnica pre pacientov s ochorením COVID-19 vyčlenených 249 lôžok. V prípade zhoršujúcej sa situácie bude nemocnica reagovať. Ako pre TASR uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník, 65 percent hospitalizovaných pacientov na covidovom oddelení nie je zaočkovaných.



"Zatiaľ má nemocnica dostatok voľných lôžok na to, aby situáciu zvládala bez ďalšej reprofilizácie. Ak si to bude situácia vyžadovať a bude potrebné reprofilizovať ďalšie lôžka, ako prvé by sa reprofilizovali lôžka na oddelení ortopédie a neskôr na oddelení geriatrie," povedal Šarník.



Podľa rozsahu, aký bude mať aktuálna situácia dopad na chod nemocnice, má zariadenie podľa jeho slov pripravených niekoľko scenárov, ako bude reagovať.



"Už spomínaná reprofilizácia lôžok, triáž pacientov v samostatných stanoch respektíve unimobunkách, vytváranie dostatočných zásob v skladoch potravín a ŠZM, personálna zastupiteľnosť na jednotlivých postoch," vysvetlil Šarník.



Nemocnica eviduje 65 chýbajúcich zamestnancov z dôvodu ochorenia COVID-19. Celkovo má viac ako 2600 zamestnancov.