V prešovskej nemocnici je hospitalizovaných 130 pacientov s COVID-19

Prešov 25. marca (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove je aktuálne na lôžkach infekčného oddelenia hospitalizovaných 130 pacientov s ochorením COVID-19, z nich sú traja napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Celkovo má nemocnica pre pacientov s ochorením COVID-19 vyčlenených 249 lôžok. Ako pre TASR uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník, z hospitalizovaných pacientov nie je 59 percent očkovaných.



Od 1. septembra 2021 do piatka mali v nemocnici hospitalizovaných 2226 pacientov s ochorením COVID-19. Za rovnaké obdobie evidujú 476 úmrtí na toto ochorenie.



V nemocnici od 1. septembra 2021 podali 6360 prvých dávok vakcín a 23.485 tretích. Detí vo veku päť až 11 rokov zaočkovali 377 a od 11 do 17 rokov celkovo 1494. Prvú dávku vakcíny Novavax podali 26 ľuďom.



"Záujem o očkovanie veľmi poklesol a je v posledných dňoch minimálny. Nezmenila to ani skutočnosť, že sme začali očkovať vakcínou Novavax. Z tohto dôvodu sme zredukovali počet dní, kedy je otvorené naše vakcinačné centrum," povedal Šarník s tým, že viac informácií môžu záujemcovia nájsť na webstránke nemocnice fnsppresov.sk.



Monoklonálne protilátky casirivimab, imdevimab podali 614 pacientom, protilátky bamlanivimab, etesevimab 46 a liek Lagevrio 324 pacientom.



Nemocnica eviduje 118 chýbajúcich zamestnancov z dôvodu ochorenia COVID-19. Celkovo má viac ako 2600 zamestnancov.



Ako doplnil Šarník, poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov z Ukrajiny neovplyvnilo chod nemocnice.



"Hospitalizovali sme celkom od 24. februára do 25. marca celkovo 15 pacientov a ambulantne ošetrili 107 pacientov s rôznorodými diagnózami, žiadnu zatiaľ necharakterizujeme ako prevládajúcu. Vzhľadom na veľkosť našej nemocnice nám ani súčasný stav pandémie, ani počet ošetrených pacientov z Ukrajiny nespôsobuje žiadne zásadné problémy, kvôli ktorým by sme museli prijímať zvláštne opatrenia,“ dodal riaditeľ nemocnice.