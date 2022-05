V prešovskej nemocnici je hospitalizovaných 49 pacientov s COVID-19

Prešov 3. mája (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove je aktuálne hospitalizovaných 49 pacientov s ochorením COVID-19. Na pľúcnu ventiláciu nie je napojený ani jeden z nich. Nemocnica má pre pacientov s ochorením COVID-19 vyčlenených 100 lôžok.



Ako pre TASR uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník, 61 percent hospitalizovaných pacientov na covidovom oddelení nie je zaočkovaných.



"Od 1. septembra 2021 do 3. mája 2022 sme mali v nemocnici hospitalizovaných 2534 pacientov s ochorením COVID-19. Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 v rovnakom období bol 520," povedal Šarník.



Monoklonálne protilátky casirivimab & imdevimab a bamlanivimab & etesevimab dostalo doteraz 660 pacientov a antivirotikum Lagevrio bolo podané 470 pacientom.



Od začiatku septembra minulého roka do utorka bolo v nemocnici aplikovaných 6379 prvých dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 a tretích dávok bolo 23.707. Prvá dávka vakcíny Novavax bola doteraz podaná 119 pacientom.



Nemocnica eviduje 20 chýbajúcich zamestnancov z dôvodu ochorenia COVID-19. Celkovo má viac ako 2600 zamestnancov.



V súvislosti s utečeneckou krízou bolo od 24. februára do utorka v nemocnici ošetrených 262 Ukrajincov, z toho boli ambulantne ošetrení 223 pacienti, zvyšní si vyžadovali hospitalizáciu.