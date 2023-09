V prešovskej nemocnici leží 33 pacientov so žltačkou typu A

Prešov 8. septembra (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove je k piatku hospitalizovaných 33 pacientov s potvrdenou hepatitídou typu A (VHA). Pre TASR to uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.



Ako povedal, pri súčasnom počte pacientov nie je zo strany FNsP J. A. Reimana Prešov potrebné prijímať žiadne mimoriadne opatrenia.



Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove bolo v piatok hlásených päť nových laboratórne potvrdených ochorení na VHA. Z toho tri prípady v obci Červenica a dva v obci Lesíček.



V obci Červenica hygienici zaznamenali od 8. septembra celkovo šesť chorých na VHA. V podmienkach s nízkym hygienickým štandardom tam podľa hygienikov žije 83 percent obyvateľov obce vrátane šiestich detí, ktoré ochoreli.



V obci Tuhrina hygienici od prvého prípadu 4. septembra evidujú celkovo šesť chorých na VHA. Celkovo 66 percent obyvateľov obce žije podľa hygienikov v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania, v ktorých žije aj šesť detí s potvrdeným ochorením na VHA.



Hygienici v piatok nariadili opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, a to pre všetky fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Tuhrina a Červenica vo veku od jedného roku do 15. roku života vrátane. Sú povinní podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii - očkovaniu. V spomínaných obciach tiež platí zákaz organizovať hromadné podujatia.



Ako uvádza RÚVZ v Prešove na svojej webstránke, medzi ďalšie prijaté opatrenia zo strany hygienikov patrí informovanie zástupcov obcí Tuhrina a Červenica o výskyte ochorení v obci a potrebe informovania občanov o prevencii ochorenia. Rovnako informovanie vedenia Slovenskej pošty, autobusového dopravcu, ako aj vedenia jednotlivých školských zariadení o výskyte ochorenia i potrebe dôkladnej dezinfekcie či už autobusov, ako aj jednotlivých priestorov.



V obci Lesíček, kde sa vyskytli spomenuté dva nové prípady VHA, hygienici evidujú od 6. júla k piatku celkovo 45 prípadov. Čo sa týka výskytu žltačky u personálu a stravníkov stravovacej prevádzky v Prešove, nové prípady tam hygienici nezaznamenali. Doteraz ich evidujú celkovo deväť.