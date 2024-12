V prešovskej nemocnici liečia nádory pečene novou metódou

Prešov 6. decembra (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove liečia nádory pečene novou metódou. Konkrétne ide o transarteriálnu chemoembolizáciu (TACE), pri ktorej sa liečivá látka aplikuje priamo do tepien v nádore. Ako pre TASR uviedla PR manažérka nemocnice Martina Pavliková, nová metóda je významným prínosom v liečbe niektorých nádorov pečene ako pre pacienta, tak aj pre lekárov - špecialistov.



"Do tepien v nádore pečene sa vypustia častice nesúce liečivo - chemoterapeutikum. Tým sa dosiahne dvojitý efekt - vypustené častice jednak spôsobia upchatie tepničiek nádoru, takzvanú embolizáciu, čiže sa obmedzí cievne zásobenie a prístup živín do nádoru, a zároveň sa z častíc postupne uvoľňuje liečivo, ktoré pôsobí na nádorové bunky. Ide o takzvanú lokálnu chemoterapiu," hovorí lekár rádiologického oddelenia prešovskej nemocnice Marek Dorušinec.



Výhodou výkonu TACE je podľa jeho slov jeho miniinvazívnosť, keďže po výkone ostáva pacientovi v slabine len malý, približne päťmilimetrový rez. Druhým prínosom je vysoko cielená liečba, ktorou sa liečivo dostáva priamo do nádoru, čím sú dávky chemoterapeutika, a tým aj nežiadúce účinky podstatne menšie než pri systémovej vnútrožilovej chemoterapii. "Nespornou prednosťou je tiež skutočnosť, že takto je možné liečiť aj nádory lokalizované hlboko v tkanive pečene, kde nie sú dobre dostupné pre chirurgickú liečbu - resekciu," vysvetľuje Dorušinec.



Rovnako dôležité ako samotná realizácia metódy TACE je však aj príprava embolizačných mikrosfér a chemoterapeutík. Tie realizujú krátko pred výkonom u konkrétneho pacienta farmaceuti prešovského oddelenia prípravy cytostatík nemocničnej lekárne v laminárnom boxe za prísnych aseptických podmienok.



"Pri príprave nastáva absorpcia chemoterapeutika do matrice mikrosfér. Ide o embolizačné mikroguľôčky, biokompatibilné, hydrofilné, presne kalibrované, ktoré sa plnia chemoterapeutickými látkami. Dôležitým aspektom prípravy embolizačných mikrosfér je dodržanie časového intervalu jednotlivých krokov od prípravy až po aplikáciu do nádorového ložiska," objasňuje vedúca nemocničnej lekárne Jana Mihalová.



Vhodnosť liečby metódou TACE u konkrétneho pacienta sa posudzuje na základe multiodborovej spolupráce lekárov z oddelení klinickej onkológie, radiačnej terapie, chirurgie a rádiológie.