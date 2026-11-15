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V prešovskej nemocnici sa do konca októbra predčasne narodilo 190 detí
Štatistiky počtov predčasných pôrodov v prešovskej nemocnici ukazujú podľa nej stabilný trend.
Autor TASR
Prešov 15. novembra (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa od začiatku roka do konca októbra predčasne narodilo 190 detí. Najmenšie z nich vážilo 520 gramov. Nemocničné perinatologické centrum patrí medzi šesť vysokošpecializovaných pracovísk na Slovensku a poskytuje komplexnú starostlivosť predčasne narodeným a kriticky chorým novorodencom z celého Prešovského kraja. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Katarína Cimborová.
Štatistiky počtov predčasných pôrodov v prešovskej nemocnici ukazujú podľa nej stabilný trend. „V roku 2024 sa tu predčasne narodilo 249 detí. V roku 2025 ich bolo 262 a od začiatku tohto roka do 31. októbra evidujeme už 190 takýchto bábätiek. Najmenšie bábätko, ktoré sa v tomto roku v prešovskej nemocnici narodilo, vážilo iba 520 gramov, pričom za posledné tri roky lekári úspešne bojovali aj o život dieťatka s pôrodnou hmotnosťou len 480 gramov,“ uviedla Cimborová.
O najmenších pacientov sa nepretržite stará tím 17 neonatológov a pediatrov, ktorých dopĺňajú špecialisti na detskú kardiologickú, gastroenterologickú, neurologickú, oftalmologickú či psychologickú starostlivosť, ako aj skúsené neonatologické sestry, fyzioterapeuti a laktačné poradkyne.
„Našou snahou je poskytnúť predčasne narodeným deťom komplexnú starostlivosť od prvých okamihov po narodení. Zahŕňa podporu dýchania, zabezpečenie výživy, sledovanie a podporu činnosti životne dôležitých orgánov, prevenciu a liečbu komplikácií, ako aj následnú rehabilitáciu a vývinové sledovanie,“ vysvetlila primárka Perinatologického centra - oddelenia neonatológie vo FNsP Zuzana Vojteková.
Ako ďalej povedala Cimborová, nemocnica zároveň neustále rozširuje aj svoje medicínske možnosti. V tomto roku napríklad rozšírila využitie inhalačného oxidu dusnatého pri liečbe ťažkej pľúcnej hypertenzie. Výnimkou sú niektoré vysoko špecializované výkony ako chirurgická liečba, mimotelová membránová oxygenácia (ECMO) či kardiochirurgické zákroky, pri ktorých je potrebná spolupráca s ďalšími špecializovanými pracoviskami.
„Súčasťou starostlivosti je aj citlivá psychologická podpora rodín a budovanie silného puta medzi zdravotníkmi a rodičmi. Prepojenie nemocnice s rodinami nekončí odchodom domov,“ doplnila Cimborová s tým, že v piatok 20. novembra sa v Prešove uskutoční každoročný Koncert pre predčasne narodené deti.
Štatistiky počtov predčasných pôrodov v prešovskej nemocnici ukazujú podľa nej stabilný trend. „V roku 2024 sa tu predčasne narodilo 249 detí. V roku 2025 ich bolo 262 a od začiatku tohto roka do 31. októbra evidujeme už 190 takýchto bábätiek. Najmenšie bábätko, ktoré sa v tomto roku v prešovskej nemocnici narodilo, vážilo iba 520 gramov, pričom za posledné tri roky lekári úspešne bojovali aj o život dieťatka s pôrodnou hmotnosťou len 480 gramov,“ uviedla Cimborová.
O najmenších pacientov sa nepretržite stará tím 17 neonatológov a pediatrov, ktorých dopĺňajú špecialisti na detskú kardiologickú, gastroenterologickú, neurologickú, oftalmologickú či psychologickú starostlivosť, ako aj skúsené neonatologické sestry, fyzioterapeuti a laktačné poradkyne.
„Našou snahou je poskytnúť predčasne narodeným deťom komplexnú starostlivosť od prvých okamihov po narodení. Zahŕňa podporu dýchania, zabezpečenie výživy, sledovanie a podporu činnosti životne dôležitých orgánov, prevenciu a liečbu komplikácií, ako aj následnú rehabilitáciu a vývinové sledovanie,“ vysvetlila primárka Perinatologického centra - oddelenia neonatológie vo FNsP Zuzana Vojteková.
Ako ďalej povedala Cimborová, nemocnica zároveň neustále rozširuje aj svoje medicínske možnosti. V tomto roku napríklad rozšírila využitie inhalačného oxidu dusnatého pri liečbe ťažkej pľúcnej hypertenzie. Výnimkou sú niektoré vysoko špecializované výkony ako chirurgická liečba, mimotelová membránová oxygenácia (ECMO) či kardiochirurgické zákroky, pri ktorých je potrebná spolupráca s ďalšími špecializovanými pracoviskami.
„Súčasťou starostlivosti je aj citlivá psychologická podpora rodín a budovanie silného puta medzi zdravotníkmi a rodičmi. Prepojenie nemocnice s rodinami nekončí odchodom domov,“ doplnila Cimborová s tým, že v piatok 20. novembra sa v Prešove uskutoční každoročný Koncert pre predčasne narodené deti.