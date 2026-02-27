< sekcia Regióny
V prešovskej univerzitnej knižnici vystavujú tvorbu Petra Kocáka
Kocák je známy zväčša svojou figurálnou grafickou tvorbou alebo aj ako veľký nadšenec čínskej kaligrafie, ktorú ovláda.
Autor TASR
Prešov 27. februára (TASR) - V Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity (UK PU) v Prešove vystavujú abstraktnú tvorbu Petra Kocáka. Ide o prvú autorovu rýdzo abstraktnú výstavu, na ktorej prezentuje 99 svojich diel vytvorených rôznymi výtvarnými technikami. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Ingrid Timková.
UK PU si touto výstavou pripomína 25. výročie započatia výstavnej činnosti. „Za ten čas UK PU poskytla svoje priestory pre vyše 200 individuálnych alebo skupinových výstav umeleckých (výtvarných) diel - malieb, kresieb, grafík, trojrozmerných objektov, posterov či fotografií, a to nielen umelcom z Prešovskej univerzity, ale aj zo Slovenska či zahraničia. Peter Kocák je jedným z nich,“ uviedol riaditeľ knižnice Peter Haľko.
„Predstavené práce rozprávajú viacerými jazykmi. Ak zatvoríme uši, budeme počuť babylonsky šum. Ďalekovýchodná predstava nekonečného priestoru, americká hlučná gestika ako neskoro-moderný symbol slobody, európska lyricko-abstraktná modlitba, akcenty surrealistických asociácií, zenový pohľad na pohyb ruky ako odrazu našej telesnosti,“ povedala kurátorka výstavy Jana Migašová.
O svojich abstraktných dielach autor hovorí ako o krajinách svojej duše. „Moje práce pozývajú diváka do priestoru bez slov. Do krajín, ktoré nemajú zemepisné súradnice, ale nesú presné odtlačky vnútorného pohybu. Sú to krajiny mojej duše. Tieto abstrakcie sú kontemplatívnou cestou, ktorá prepája výtvarné umenie, duchovnú prax a hlboký rešpekt k tradíciám východnej kultúry. Tieto diela vznikajú v tichu, v koncentrácii, v prítomnom okamihu - ako odraz vnútorného priestoru, nie vonkajšej reality,“ uviedol Kocák.
Kocák sa narodil v roku 1961 v Čiernej nad Tisou. Venuje sa prevažne grafike, ale aj maľbe, kresbe, fotografii a logotypu. Okrem toho sa zaoberá aj čínskou kaligrafiou. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1989 pôsobí ako učiteľ grafiky na Katedre výtvarnej výchovy a umenia, kde je univerzitným profesorom Filozofickej fakulty PU.
Výstavu si v UK PU môže verejnosť pozrieť do 28. marca.
