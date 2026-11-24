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V Prešovskom kraji chorobnosť na respiračné ochorenia vzrástla
V okrese Humenné prerušili prevádzku dve materské školy, v okresoch Kežmarok a Sabinov po jednej.
Autor TASR
Prešov 24. novembra (TASR) - Pre zvýšenú chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) prerušili v uplynulom týždni v Prešovskom kraji výchovno-vzdelávací proces v ôsmich školských zariadeniach. Išlo o šesť materských a dve základné školy. V kraji zároveň zaznamenali nárast chorobnosti na respiračné ochorenia aj chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO). Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove.
V okrese Humenné prerušili prevádzku dve materské školy, v okresoch Kežmarok a Sabinov po jednej. V okresoch Prešov a Vranov nad Topľou sa zvýšená chorobnosť dotkla jednej materskej a jednej základnej školy.
V uplynulom kalendárnom týždni hlásili lekári v Prešovskom kraji 11.339 prípadov akútnych respiračných ochorení. V predchádzajúcom týždni evidovali 10.087 ochorení. Z celkového počtu ARO tvorilo 1305 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení, pričom týždeň predtým ich bolo 1227. Najvyššiu chorobnosť v oboch skupinách zaznamenali u detí vo veku do piatich rokov. Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu naďalej platí zákaz návštev na všetkých oddeleniach Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku.
V okrese Humenné prerušili prevádzku dve materské školy, v okresoch Kežmarok a Sabinov po jednej. V okresoch Prešov a Vranov nad Topľou sa zvýšená chorobnosť dotkla jednej materskej a jednej základnej školy.
V uplynulom kalendárnom týždni hlásili lekári v Prešovskom kraji 11.339 prípadov akútnych respiračných ochorení. V predchádzajúcom týždni evidovali 10.087 ochorení. Z celkového počtu ARO tvorilo 1305 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení, pričom týždeň predtým ich bolo 1227. Najvyššiu chorobnosť v oboch skupinách zaznamenali u detí vo veku do piatich rokov. Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu naďalej platí zákaz návštev na všetkých oddeleniach Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku.