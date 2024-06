V Prešovskom kraji dominoval Smer-SD, v krajskom meste vyhralo PS

Prešov 10. júna (TASR) - Najviac hlasov vo voľbách do Európskeho parlamentu získala v Prešovskom kraji strana Smer-SD, účasť tam bola druhá najnižšia na Slovensku. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotňajších (8. 6.) volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. V krajskom meste Prešov pritom dominovalo Progresívne Slovensko (PS).



Smer-SD získal v Prešovskom kraji celkovo 25,22 percenta hlasov, druhé PS 19,74 percenta a trojicu najúspešnejších uzatvára Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so ziskom 14,23 percenta hlasov. Štvrtá v poradí skončila Republika, ktorej dalo dôveru 13,46 percenta voličov a hranicu päť percent prekročila už len strana Hlas-SD s takmer deviatimi percentami hlasov.



Smer-SD dominoval takmer vo všetkých okresoch Prešovského kraja, výnimkou boli okresy Poprad, Kežmarok a Prešov, kde zvíťazilo PS. Volebná účasť dosiahla v Prešovskom kraji 30,66 percenta, k urnám prišlo len niečo cez 193.000 voličov.



V krajskom meste Prešov boli výsledky iné a so ziskom tesne nad 30 percent voľby vyhralo PS. Druhý Smer-SD získal podporu 21,44 percenta a na treťom mieste skončilo KDH, ktorému dalo svoj hlas 14,74 percenta voličov. Štvrtá Republika uspela u necelých desiatich percent voličov a piaty Hlas-SD získal niečo cez sedem percent voličských hlasov. Účasť v Prešove dosiahla 37,61 percent.





Volebná účasť nepresiahla vo väčšine okresov na Spiši 30 percent





Účasť v sobotňajších (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu vo väčšine okresov na Spiši nepresiahla hranicu 30 percent. Výnimkou je okres Poprad, kam prišlo k urnám 34,23 percenta voličov. Najnižšia účasť, tesne nad 25 percent, bola v Kežmarskom okrese. V okresoch Stará Ľubovňa, Levoča a Spišská Nová Ves volilo okolo 28 percent voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



V okresoch Poprad a Kežmarok dominovalo Progresívne Slovensko (PS), vo zvyšných okresoch zvíťazil Smer-SD. V dvoch najväčších mestách na Spiši zvíťazilo PS, v Poprade získalo podporu takmer 30 percent voličov, v Spišskej Novej Vsi približne 26,5 percenta. V oboch mestách skončila na druhom mieste strana Smer-SD a na treťom hnutie Republika.