< sekcia Regióny
V Prešovskom kraji evidujú odborníci nízku účasť žien na mamografii
Za nízkou účasťou stojí podľa nich viacero faktorov - slabá informovanosť o výhodách skríningu, obavy z vyšetrenia, pretrvávajúca stigma a strach z diagnózy.
Autor TASR
Bardejov 20. augusta (TASR) - V Prešovskom kraji absolvuje mamografický skríning okolo 20 percent žien vo veku 45 až 75 rokov, čo je výrazne menej než celoštátny priemer 32,2 percenta. V okresoch mimo krajského mesta, vrátane Bardejova, je situácia ešte kritickejšia, s účasťou miestami nižšou ako 15 percent. Priemer v rámci Európskej únie sa pohybuje okolo 58 až 60 percent. Uviedli to v stredu na tlačovej konferencii v Bardejove odborníci na danú oblasť.
Za nízkou účasťou stojí podľa nich viacero faktorov - slabá informovanosť o výhodách skríningu, obavy z vyšetrenia, pretrvávajúca stigma a strach z diagnózy. Problémom je aj nedostatočná dostupnosť pracovísk v odľahlejších oblastiach a dlhé čakacie lehoty.
„Mnohé ženy nevedia, že sa môžu objednať priamo, bez odporúčania lekára, alebo nevyužívajú pozývacie listy od poisťovní,“ upozornil klinický onkológ z Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove Jozef Chovanec ml., ktorý doplnil, že v regióne Bardejova ročne pribudne približne 50 žien s rakovinou prsníka. Ich počet narastá.
„Máme teraz v poslednom období veľmi veľa žien, ktoré prichádzajú zo skríningu, a tie prichádzajú v drvivej väčšine v prvom štádiu, čo je veľmi dobré. Občas sa stretávam s tým, že zo skríningu prídu aj v druhom štádiu, ale už vo vyššom veľmi nie. Tie, ktoré prichádzajú vo vyššom, už prichádzajú s konkrétnym problémom,“ priblížil Chovanec.
Odborníci zdôraznili potrebu systémových zmien, konkrétne lepšiu komunikáciu so ženami v cieľovej skupine, posilnenie osvety v menších obciach, stabilizáciu siete certifikovaných pracovísk a skrátenie čakacích lehôt. „Pacientky potrebujú jasné informácie a ľahko dostupné termíny - najmä mimo veľkých miest. Myslím si, že ženy váhajú so skríningom preto, že pokiaľ nemajú žiadne problémy, tak to trošku podceňujú,“ uviedla Alena Tutokyová z občianskeho združenia Nie rakovine.
Skríningová mamografia je hradená zdravotnou poisťovňou každé dva roky pre ženy vo veku 45 až 75 rokov, a to aj bez odporúčania lekára. „Preto sa snažíme participovať na prezentovaní významu skríningových aktivít, prepájaní poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom zintenzívnenia dostupnosti skríningu a aby sme poskytli mamografické vyšetrenie čo najširšiemu okruhu obyvateľov Slovenska,“ doplnila zástupkyňa odboru zdravotníctva Úradu Prešovského samosprávneho kraja Tatiana Hrindová.
Ako povedala, budú hľadať kreatívne možnosti pre zvyšovanie informovanosti. „Asi najjednoduchšie pre nás je poslať informáciu prostredníctvom elektronických kontaktov, ktoré máme na poskytovateľov, ale takisto vieme oslovovať aj obce a určite, keď nájdeme spôsob riešenia participácie aj s obcou, vieme riešiť aj takéto projekty,“ dodala Hrindová.
Za nízkou účasťou stojí podľa nich viacero faktorov - slabá informovanosť o výhodách skríningu, obavy z vyšetrenia, pretrvávajúca stigma a strach z diagnózy. Problémom je aj nedostatočná dostupnosť pracovísk v odľahlejších oblastiach a dlhé čakacie lehoty.
„Mnohé ženy nevedia, že sa môžu objednať priamo, bez odporúčania lekára, alebo nevyužívajú pozývacie listy od poisťovní,“ upozornil klinický onkológ z Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove Jozef Chovanec ml., ktorý doplnil, že v regióne Bardejova ročne pribudne približne 50 žien s rakovinou prsníka. Ich počet narastá.
„Máme teraz v poslednom období veľmi veľa žien, ktoré prichádzajú zo skríningu, a tie prichádzajú v drvivej väčšine v prvom štádiu, čo je veľmi dobré. Občas sa stretávam s tým, že zo skríningu prídu aj v druhom štádiu, ale už vo vyššom veľmi nie. Tie, ktoré prichádzajú vo vyššom, už prichádzajú s konkrétnym problémom,“ priblížil Chovanec.
Odborníci zdôraznili potrebu systémových zmien, konkrétne lepšiu komunikáciu so ženami v cieľovej skupine, posilnenie osvety v menších obciach, stabilizáciu siete certifikovaných pracovísk a skrátenie čakacích lehôt. „Pacientky potrebujú jasné informácie a ľahko dostupné termíny - najmä mimo veľkých miest. Myslím si, že ženy váhajú so skríningom preto, že pokiaľ nemajú žiadne problémy, tak to trošku podceňujú,“ uviedla Alena Tutokyová z občianskeho združenia Nie rakovine.
Skríningová mamografia je hradená zdravotnou poisťovňou každé dva roky pre ženy vo veku 45 až 75 rokov, a to aj bez odporúčania lekára. „Preto sa snažíme participovať na prezentovaní významu skríningových aktivít, prepájaní poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom zintenzívnenia dostupnosti skríningu a aby sme poskytli mamografické vyšetrenie čo najširšiemu okruhu obyvateľov Slovenska,“ doplnila zástupkyňa odboru zdravotníctva Úradu Prešovského samosprávneho kraja Tatiana Hrindová.
Ako povedala, budú hľadať kreatívne možnosti pre zvyšovanie informovanosti. „Asi najjednoduchšie pre nás je poslať informáciu prostredníctvom elektronických kontaktov, ktoré máme na poskytovateľov, ale takisto vieme oslovovať aj obce a určite, keď nájdeme spôsob riešenia participácie aj s obcou, vieme riešiť aj takéto projekty,“ dodala Hrindová.