V prešovskom kraji evidujú koronavírus na 39 stredných školách

Prešov 3. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) aktuálne eviduje prípady výskytu ochorenia COVID-19 v 39 stredných školách vo svojej pôsobnosti. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, z celkovo 13 okresov v rámci kraja ide o školy v 11 z nich. "Pozitivita k dnešnému dňu nebola hlásená len zo stredných škôl v Stropkovskom a Staroľubovnianskom okrese."



V čiastočnej alebo úplnej karanténe je približne 50 tried, pričom v izolácii, respektíve na dištančnom vzdelávaní, je 1278 žiakov a 69 zamestnancov krajských stredných škôl.



"Najviac zatvorených tried, osem, hlási jedna levočská stredná škola, počet žiakov v karanténe je 131. Päť a šesť zatvorených tried hlásia dve prešovské školy, pričom dištančné vzdelávanie sa v ich prípade týka spolu 246 žiakov," priblížila Jeleňová.



Situácia v krajských stredných školách je podľa jej slov stabilizovaná a v porovnaní s minulým týždňom sa mierne zlepšila. K priaznivejším číslam prispeli pravdepodobne prázdniny i voľnejší režim počas predchádzajúceho týždňa, keď boli výraznejšie realizované branné cvičenia a exkurzie a žiaci sa skôr pohybovali v exteriéri.



Čo sa týka zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, k strede kraj eviduje pozitivitu po PCR testoch u 26 prijímateľov sociálnej služby a po antigénovom testovaní u deviatich klientov, a to v troch zariadeniach. Konkrétne ide o Centrum sociálnych služieb (CSS) Kalinov (27), Domov sociálnych služieb (DSS) v Legnave (7) a CSS Garden v Humennom (1).



"Zaznamenali sme tiež infikovaných zamestnancov. Celkovo ide o 38 prípadov v desiatich zariadeniach, konkrétne v Kalinove, Starej Ľubovni, Svidníku, Prešove – Slnečný dom, v Jabloni, Stropkove, Spišskom Podhradí, Legnave, Novej Sedlici a Batizovciach," dodala Jeleňová.