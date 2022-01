V Prešovskom kraji sa učí dištančne vyše 160 stredoškolských tried

Prešov 25. januára (TASR) – Pre karanténne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 realizuje aktuálne v Prešovskom kraji dištančnú výučbu približne 160 tried stredných škôl (SŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, vzdelávanie z domu hlásia školy zo všetkých 13 okresov v kraji.



Spomedzi 68 krajských SŠ eviduje kraj v utorok žiakov na dištančnom vzdelávaní v 54 z nich. "Konkrétne prešlo z prezenčnej na dištančnú výučbu spolu približne 161 tried, v rámci ktorých je to 4362 žiakov a 79 zamestnancov župných stredných škôl," priblížila Jeleňová.



Najviac žiakov mimo prezenčného vyučovania hlásia tri prešovské školy. Spolu 14 tried je aktuálne zatvorených na Gymnáziu Jána Adama Raymana a v SPŠ elektrotechnická Prešov, 12 tried s celkovo 344 žiakmi je na dištančnom vzdelávaní na Gymnáziu na Konštantínovej ulici.