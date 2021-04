V Prešovskom kraji je otvorených takmer 89 percent krajských škôl

Prešov 22. apríla (TASR) - Od začiatku februára, keď sa stredným školám umožnila prezenčná výučba pre končiace ročníky, školy v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) fungujú nepretržite. Za uvedené obdobie počet takto otvorených krajských stredných škôl neklesol pod hranicu 70 percent, pričom po aktuálnom uvoľnení opatrení je to takmer už 89 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Otvorenie končiacich ročníkov stredných škôl bolo umožnené od 8. februára. Štandardom počas celého obdobia je podľa jej slov 75 až 85 percent otvorených škôl. "K strede (21. 4.) bolo pre prezenčnú formu vyučovania otvorených až 64 krajských stredných škôl z celkového počtu 72, čo predstavuje 88,8 percenta. Na dištančnom vzdelávaní ostali žiaci štvrtých ročníkov s nutnosťou ubytovania v školskom internáte a so sťaženými podmienkami na dochádzanie do škôl. Na tento typ vzdelávania prešli školy, respektíve triedy i z dôvodu pozitivity na covid u žiakov či učiteľov alebo v prípade, ak sa v karanténe ocitli zamestnanci školy," povedala Jeleňová.



"K situácii v školstve ovplyvnenej pandémiou koronavírusu sme pristúpili flexibilne a živo sme sa zaujímali o to, ako prebieha vzdelávanie žiakov končiacich ročníkov a v skupinách piatich žiakov a jedného pedagóga na našich stredných školách. Považovali sme za dôležité, aby boli títo žiaci fyzicky v triedach, ale aj na praktickom vyučovaní, samozrejme, ak to situácia dovolí a mohli naberať potrebné zručnosti a vedomosti," zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.



V súvislosti s dištančnou a prezenčnou výučbou na stredných školách má podľa Jeleňovej dôjsť k zmene od pondelka (26. 4.), keď je avizovaný návrat do škôl všetkých žiakov. Školstvo sa prepne do takzvaného regionálneho COVID automatu a bude fungovať v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy.



"Už teraz je jasné, že žiadne naše školy v plnom režime neotvoríme, pretože okresy Prešovského kraja sa budú nachádzať v druhom alebo treťom stupni varovania, kde sú Poprad, Stará Ľubovňa, Levoča a Snina. V druhom stupni varovania je už však napríklad umožnené prezenčné vyučovanie aj pre prvé štyri ročníky osemročných gymnázií," spresnil vedúci odboru školstva Úradu PSK Ján Furman. Počas nasledujúceho týždňa teda bude prezenčné vyučovanie na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v režime ako doposiaľ.



"Na túto formu výučby po novom prejdú aj prvé štyri ročníky osemročných gymnázií, ktoré sa nachádzajú v okresoch zaradených do druhého stupňa varovania – teda do červenej farby. Z krajských gymnázií sa otvoria nižšie ročníky, konkrétne v okresoch Prešov, Humenné a Sabinov," dodala Jeleňová.