Na turistov v Prešovskom kraji čaká Zimná výzva: Aké sú odmeny?
Nazbierané body zároveň predstavujú lístky do záverečného žrebovania o ďalšie ceny.
Autor TASR
Prešov 10. decembra (TASR) - Na turistov v Prešovskom kraji čaká Zimná výzva. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska pripravila štvrtý ročník turistickej súťaže na podporu zimnej návštevnosti a prezentáciu turistických lokalít v Prešovskom samosprávnom kraji. Súťaž prebieha v období od 6. decembra 2025 do 8. marca 2026. Určená je širokej verejnosti. TASR o tom informovala Barbora Čechová z KOCR Severovýchod Slovenska.
Zimná výzva nadväzuje podľa jej slov na predchádzajúce úspešné ročníky, ktoré zaznamenali vysoký záujem verejnosti. Pripravených je 15 súťažných lokalít, ktoré dopĺňajú bonusové miesta. Účastníci získavajú za každú navštívenú lokalitu bod a po splnení stanoveného počtu návštev získavajú vecné odmeny v troch hraniciach. Nazbierané body zároveň predstavujú lístky do záverečného žrebovania o ďalšie ceny.
Všetky súťažné miesta nájde verejnosť v mobilnej aplikácii Zimná výzva, ktorá je dostupná zadarmo. Obsahuje komplexné informácie o lokalitách, navigáciu a umožňuje hráčom zbierať súťažné body.
„Zimná výzva má za cieľ priblížiť obyvateľom a návštevníkom regiónu prírodné atraktivity v zimnom období vrátane menej navštevovaných miest s potenciálom pre celoročný turizmus. Súťaž podporuje pohyb v prírode a zároveň prispieva k propagácii turistických lokalít Prešovského kraja,“ uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Súťažné miesta sú rozdelené do troch úrovní náročnosti - Easy, Medium a Hard, čím súťaž oslovuje široké spektrum účastníkov. Okrem súťažných miest podporuje Zimná výzva aj propagáciu ďalších atraktivít a zaujímavých miest v okolí.
Do aktuálneho ročníka sú zaradené známe aj menej známe turistické miesta, od ľahko prístupných výhľadových bodov až po náročné zimné túry. Patria k nim napríklad Banský náučný chodník Kvetnica, Makovica v Ondavskej vrchovine, Ďurkovec v Poloninách či Predné Solisko vo Vysokých Tatrách. Do pozornosti turistov sa dostáva aj Čergov - do súťaže je zaradený Bukový vrch i Oltár kameň, na ktorý je možné uľahčiť si výstup vďaka lanovke na Lysú. Turisti sa môžu tešiť aj na výhľady, ktoré ponúka nová rozhľadňa na Kráľovej studni v okrese Bardejov alebo rozhľadňa Chotárna v pohorí Bachureň.
Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
