V Prešovskom kraji môžu pribudnúť ďalšie cezhraničné linky s Poľskom

Prešov 3. marca (TASR) - Model spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a Malopoľským vojvodstvom, čo sa týka autobusovej linky medzi Bardejovom a poľskou Krynicou, sa osvedčil. V prípade dostatku verejných zdrojov na strane oboch samospráv môže byť do budúcna rozšírený o ďalšie cezhraničné linky, ako napríklad Stará Ľubovňa - Piwniczna alebo Nowy Targ - Spišská Stará Ves. Pre TASR to uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, v rámci tejto spolupráce platí dohoda o recipročnom vzájomne podmienenom zabezpečovaní dopravy na vybraných cezhraničných linkách. "Okrem linky Bardejovské Kúpele - Krynica, zabezpečovanej Prešovským krajom, tak Malopoľské vojvodstvo zabezpečuje pravidelnú dopravu na linkách Zakopane - Starý Smokovec a Nowy Targ - Starý Smokovec, pričom ich prevádzka v réžii poľskej strany je podmienená práve zabezpečením linky do Krynice pod kuratelou Prešovského kraja," uviedla Jeleňová.



V rámci linky Bardejovské Kúpele - Krynica od júla 2023 do januára 2025 evidujú celkovo 6122 cestujúcich. "Prirodzene, pri zavádzaní každej linky sa snažíme dbať o jej systémové začlenenie do súboru existujúcich liniek. V rámci rozvoja plánujeme najmä ďalej skvalitniť a zvýšiť početnosť prestupných nadväzností medzi touto linkou a inými vnútroštátnymi linkami tak, aby bola použiteľná pre čo najširší okruh cestujúcich," vysvetlila Jeleňová.



V oblasti cezhraničnej železničnej dopravy rokujú podľa jej slov s ministerstvom dopravy o možnostiach zvýšenia frekvencie spojov na linkách Poprad - Stará Ľubovňa - Muszyna aj Medzilaborce - Sanok.



"V prípade linky Poprad - Muszyna by sme radi dosiahli celoročnú dennú prevádzku v rozsahu aspoň troch spojov denne v každom smere. Vlaky by tak slúžili nielen rozvoju turizmu, ktorý je v tomto regióne na oboch stranách štátnej hranice celoročného charakteru, ale aj miestnym obyvateľom na bežné cestovné účely, čo by podporilo celkový rozvoj cezhraničnej spolupráce. Zámer patrí medzi hlavné priority PSK vo vzťahu k Ministerstvu dopravy SR," dodala Jeleňová.