V Prešovskom kraji môžu záujemcovia získať zdroje na enviro projekty

Prešov 19. januára (TASR) Inštitúcie a organizácie z Prešovského kraja môžu aktuálne žiadať o európske zdroje z cezhraničného programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 pre projekty spojené s adaptáciou na zmenu klímy a ochranou pred prírodnými katastrofami. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok je otvorená do konca marca a suma určená na financovanie projektov predstavuje viac ako 12 miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



Ako môžu o dotáciu požiadať sa záujemcovia dozvedeli na odbornom školení, ktoré v stredu (18. 1.) pripravil v Prešove Spoločný sekretariát programu v spolupráci s regionálnym kontaktným bodom na Úrade Prešovského samosprávneho kraja.



"Bezplatné školenie sa zameralo na oprávnené aktivity štandardných projektov v oblasti životného prostredia – klímy a biodiverzity. Konkrétne v prípade klímy ide o projektové zámery zacielené na jej zmeny a tiež na prevenciu rizika katastrof a odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy. Cieľom v oblasti biodiverzity je posilnenie ochrany a zachovania prírody i zelenej infraštruktúry aj v mestských oblastiach a tiež zníženie znečistenia," povedala Jeleňová.



Lehota na predkladanie žiadostí v rámci výzvy je stanovená do 31. marca a ich vyhodnotenie sa predpokladá v júni. Maximálne spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 80 percent oprávnených výdavkov, pričom maximálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 2.000.000 eur a minimálna 200.000 eur. Obdobie realizácie ich projektov je následne stanovené na 24 mesiacov.



"V centre pozornosti budú zámery, ktoré prispejú k zmierneniu negatívnych následkov zmeny klímy v cezhraničnom meradle a tiež k zlepšeniu spolupráce v oblasti cezhraničného krízového riadenia. Priniesť by mali aj nové analýzy, výskumy, zlepšenia, stratégie či akčné plány k danej téme," povedala Jeleňová.



Školenia k aktuálne vyhláseným výzvam programu Interreg pokračujú ďalej, tentoraz na poľskej strane. Posledné by sa malo uskutočniť začiatkom februára online a bude o používaní aplikácie WOD 2021, ktorá je určená na predkladanie žiadosti o príspevok.