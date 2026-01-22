Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Prešovskom kraji naďalej platí výstraha pred nízkymi teplotami

Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.

Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Nízke teploty pretrvávajú v Prešovskom kraji aj vo štvrtok ráno. Pre všetky okresy preto naďalej platí výstraha prvého stupňa, vydaná je predbežne do 9.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblastiach zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ upozornili meteorológovia. Poukázali na to, že nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.
