< sekcia Regióny
V Prešovskom kraji naďalej platí výstraha pred nízkymi teplotami
Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Nízke teploty pretrvávajú v Prešovskom kraji aj vo štvrtok ráno. Pre všetky okresy preto naďalej platí výstraha prvého stupňa, vydaná je predbežne do 9.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
„Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblastiach zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ upozornili meteorológovia. Poukázali na to, že nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.
„Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblastiach zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ upozornili meteorológovia. Poukázali na to, že nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.