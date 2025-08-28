Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
< sekcia Regióny

V Prešovskom kraji našli granáty aj mínu z druhej svetovej vojny

.
V stredu (27. 8.) bola v Prešovskom kraji nájdená munícia z druhej svetovej vojny. Foto: TASR - KR PZ v Prešove

V obci Vyšná Pisaná v okrese Svidník oznámil 38-ročný muž ráno na linku 158, že v lesnom poraste našiel tri kusy neznámej munície.

Autor TASR
Vyšná Pisaná/Cabov 28. augusta (TASR) - V stredu (27. 8.) našli v Prešovskom kraji muníciu z druhej svetovej vojny. V obci Vyšná Pisaná v okrese Svidník oznámil 38-ročný muž ráno na linku 158, že v lesnom poraste našiel tri kusy neznámej munície. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, pyrotechnik určil, že ide o delostrelecké granáty.

Podvečer starosta obce Cabov v okrese Vranov nad Topľou nahlásil ďalší nález munície, a to pri výkopových prácach pri úprave terénu pred jedným z rodinných domov. Išlo o delostreleckú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. „Mína bola prevzatá k následnému zneškodneniu,“ dodala hovorkyňa.


.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb