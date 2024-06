V Prešovskom kraji odštartovala cestovateľská súťaž Legendarium

Prešov 14. júna (TASR) - V Prešovskom kraji odštartoval deviaty ročník letnej cestovateľskej súťaže Legendarium. Projekt na podporu cestovného ruchu predstavuje zábavnou formou rozmanité tipy na výlety. V prírode je v tomto roku umiestnených 17 trezorov so súťažnými nálepkami a súťažné pečiatky môže verejnosť získavať až v 77 zariadeniach. Zábavné cestovanie pre rodiny s deťmi odštartovalo v piatok a potrvá do 8. septembra. TASR o tom informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, ktorá podujatie pripravuje.



"Legendarium je projekt, ktorý sme vytvorili na podporu cestovného ruchu a využitie služieb v tomto segmente. Každý výlet spája prírodné lokality a rôzne zariadenia, ktoré poskytujú zážitky a program pre rodiny s deťmi. Zvyšuje tak návštevnosť v kraji, predĺženie doby pobytu a podporuje celý rad súvisiacich služieb. Teší nás, že každoročne sa do projektu zapája veľké množstvo zariadení, ktoré spoločne prezentujú rozmanitosť Prešovského kraja," uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Na cestovateľov čakajú konkrétne tipy na výlety, ktoré nájdu na webovej stránke a v brožúrke Legendarium - Dobrodružná výprava. V 17 prírodných lokalitách sú ukryté trezory so súťažnými nálepkami. Deti ich hravou formou nájdu vďaka indíciám. Okrem toho môžu získať 40 druhov súťažných pečiatok za návštevu 77 zariadení, ako sú múzeá, hrady, kúpaliská, strediská cestovného ruchu, zábavné parky a podobne. Za nazbierané nálepky a pečiatky získajú deti odmeny už počas leta. V závere je pripravené žrebovanie o ceny.



Do súťaže sa v minulom roku len v rámci oficiálnej štatistiky zapojilo vyše 3300 detí z celého Slovenska i zahraničia. Do záverečného žrebovania zaslali deti viac ako 35.700 súťažných ústrižkov.



"V projekte je zastúpený celý Prešovský kraj. Bardejovom a okolím sprevádza rytier Roland, ktorý deti zavedie až k oddychovej zóne s domčekom na strome na sedle Čerešňa. V Poloninách patrí k vybraným lokalitám chodník Pod tmavou oblohou v Novej Sedlici. Legendaristi môžu objaviť aj novú vyhliadkovú vežu pri Údole (okres Stará Ľubovňa), vyhliadku nad obcou Matiašovce s výhľadmi na Pieniny alebo náučný chodník pri jazere Blajzloch na okraji Slovenského raja," priblížila Čechová.



Ako povedala, KOCR Severovýchod Slovenska zabezpečila preznačenie trás k dvom lokalitám - Dúpna jaskyňa v Humenskom okrese a k Veternej diere nad obcou Mirkovce neďaleko Prešova. K novinkám leta patria vláčik Hámorská mašinka Máša v Zemplínskych Hámroch, Expozícia 1. svetovej vojny vo Veľkrope, novootvorené múzeum v Spišskej Teplici alebo nedeľné prehliadky kaštieľa v Spišskom Hrhove.