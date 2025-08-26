< sekcia Regióny
V Prešovskom kraji podpísali memorandum na ochranu odídencov
Memorandum sa zaoberá spoluprácou v desiatich oblastiach spoločného záujmu.
TASR
Prešov 26. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) podpísali spoločné Memorandum o porozumení. Oficiálnym dokumentom sformalizovali svoju spoluprácu v oblasti ochrany utečencov, ale aj zraniteľných skupín obyvateľstva i mládeže a zaviazali sa ju ďalej rozvíjať. Zároveň tak nadviazali na predošlé aktivity, ktoré boli sústredené na pomoc ukrajinským odídencom. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Cieľom memoranda je posilniť vzájomnú spoluprácu medzi oboma signatármi v oblasti ochrany a začleňovania nútene vysídlených osôb, ktorými sú žiadatelia o azyl a utečenci a osôb bez štátnej príslušnosti a tiež v oblasti poskytovania služieb týmto osobám. Obe strany chcú tiež podporovať miestne komunity a rozvíjať s nimi komunikáciu v téme sociálnej súdržnosti a integrácie príjemcov. Počítajú aj s výmenou informácií a skúseností či realizáciou činností zameraných na budovanie kapacít v danej oblasti. Potenciál však vidia aj pri spoločných projektoch zameraných na zraniteľné skupiny obyvateľstva a na športujúcu mládež,“ uviedla Jeleňová.
Memorandum sa zaoberá spoluprácou v desiatich oblastiach spoločného záujmu. Okrem ochrany, inklúzie, údajov, komunikácie, športu či zdravotnej starostlivosti a sociálnej služby, ide aj o oblasť vzdelávania s hlavným zámerom uľahčiť nútene vysídleným osobám a osobám bez štátnej príslušnosti prístup k formálnemu a neformálnemu vzdelávaniu, ako aj k aktivitám určeným na podporu ich jazykového vzdelávania.
„Obe strany sa chcú rovnako sústrediť na mapovanie dostupných možností ubytovania pre týchto občanov a v neposlednom rade na uľahčenie ich prístupu k primeranému ubytovaniu prostredníctvom partnerských organizácií pôsobiacich v PSK. V kultúre má ísť okrem iného aj o podporu aktivít v kultúrnych inštitúciách, ktoré spravuje prešovská krajská samospráva, a to s cieľom podporiť sociálnu súdržnosť a porozumenie rôznych kultúr,“ priblížila Jeleňová.
PSK obdržal v roku 2023 zo strany UNHCR finančnú pomoc vo výške viac ako 62.000 eur. Financie využil na zabezpečenie nábytku a bielej techniky pre ukrajinských odídencov ubytovaných v internáte SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove. Vlani agentúra odovzdala výpočtovú techniku, programovateľné roboty, interaktívne dotykové panely, podlahy a zostavy, ako aj notebooky a tablety. Technickú pomoc odovzdali Spojenej škole T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove.
UNHCR je agentúra Organizácie Spojených národov, ktorá chráni práva a životy ľudí nútených opustiť svoje domovy kvôli konfliktom a prenasledovaniu.
