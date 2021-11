V Prešovskom kraji pribudli viaceré zrekonštruované i nové športoviská

Prešov 29. novembra (TASR) – Z grantového programu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Výzva pre región boli v uplynulých mesiacoch v kraji podporené rekonštrukcie alebo výstavby viacerých športovísk. V tomto roku kraj medzi 32 žiadateľov prerozdelil viac ako 1,1 milióna eur. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Zmodernizovaná bola malá športová hala v Starej Ľubovni a jej hlavné šatne. Celkové náklady na rekonštrukciu sú približne 400.000 eur, pričom kraj podporil projekt sumou 100.000 eur.



Nové trate pre bežkárov má Levoča Nordic Centrum. Zásadnou premenou prešiel centrálny štadión, ktorý bol rozšírený a vyrovnaný. Kraj tento projekt podporil sumou 25.000 eur.



Vo Veľkom Šariši sa aj vďaka dotácii z Výzvy pre región 2021 vybudoval pumptrack. Situovaný je na brehu Torysy, má asfaltovú úpravu a je určený pre cyklistov, kolobežkárov, skejtboardistov a korčuliarov. Kraj na jeho realizáciu prispel sumou vo výške 38.000 eur.



V Sabinove bola aj z pomoci krajskej dotácie vo výške viac ako 73.000 eur zrekonštruovaná mestská športová hala. Rovnakou sumou prispel na projekt Fond na podporu športu.



Novú palubovku má Iskra Aréna vo Svite. Sily v tomto projekte spojilo mesto s krajskou samosprávou. Tá podporila projekt sumou 40.000 eur, pričom celkovo sa tam preinvestovalo 80.000 eur. Práce prebiehali od júla do septembra.



"Nové viacúčelové ihrisko pribudlo v areáli Základnej školy v obci Vrbov. Výstavba si vyžiadala náklady vo výške viac ako 131.000 eur, pričom dotácia kraja bola viac ako 44.000 eur. Multifunkčné ihrisko s umelou trávou má vďaka krajským financiám vo výške 20.000 eur aj obec Nižný Hrušov," priblížila Heilová.



V obci Dubovica sa podľa jej slov pustili do výstavby skladu športového náradia a tribúny. Kraj projekt podporil sumou 20.000 eur.



V obci Šarišské Jastrabie bol zrekonštruovaný a dobudovaný areál futbalového ihriska. Celkovo si projekt vyžiadal takmer 63.000 eur, pričom dotácia kraja predstavuje 20.000 eur.



V obci Sveržov bolo vďaka dotácii vo výške viac ako 28.000 eur z Výzvy pre región zrekonštruované ihrisko pri miestnej základnej škole.



"Koncom októbra sa začalo realizovať prestrešenie ľadovej plochy vo Svidníku. Práce by mali byť hotové za deväť mesiacov, pričom preinvestovať by sa tu malo viac ako 1,3 milióna eur. Z tejto sumy získalo mesto z externých zdrojov 700.000 eur, jedným z nich je aj dotácia PSK vo výške 150.000 eur," dodala Heilová.