V Prešovskom kraji prichytili viacerých opitých vodičov

Prešov 20. septembra (TASR) - Počas bežnej kontroly na cestách policajti v piatok (17. 9.) v Humennom zastavili 30-ročného miestneho vodiča, ktorý "nafúkal" pri dychovej skúške na alkohol. Ďalších opitých vodičov policajti odhalili v Starej Ľubovni a v Poprade. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Muž z Humenného jazdil po ulici Tolstého v rodnom meste. Policajti ho po 22.00 h zastavili a skontrolovali. "Vykonaná dychová skúška preukázala, že vodič je pod vplyvom alkoholu, nafúkal viac ako 2,6 promile. Vodič bol zadržaný a obmedzený na osobnej slobode, následne bol umiestnený do cely policajného zaistenia," uviedla Ligdayová.



Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom 30-ročnému mužovi vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 36-ročného Milana z Popradu. Podľa krajskej policajnej hovorkyne v sobotu (18. 9.) večer viedol v meste osobné motorové vozidlo, pričom sa plne nevenoval vedeniu vozidla, nesledoval situáciu v cestnej premávke a s vozidlom narazil do vyvýšeného betónového ostrovčeka. Následne pokračoval v jazde a narazil do viacerých značiek.



"Výsledok dychovej skúšky u vodiča presiahol hodnotu 1,7 promile. Pri dopravnej nehode k zraneniu osôb nedošlo, poškodením dopravného značenia, dopravného zariadenia i stavby ostrovčeka vznikla škoda asi 500 eur. Vodič bol zadržaný a bol umiestnený do cely policajného zaistenia," povedala Ligdayová.



Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky bol obvinený 23-ročný muž zo Starej Ľubovne, ktorý išiel v nedeľu (19. 9.) autom z Kežmarku smerom na mesto Podolínec. Počas jazdy dostal šmyk a v protismere narazil do svahu.



Pokračoval v jazde ďalej ešte asi 160 metrov, potom narazil do pňa stromu a následne do oplotenia. Vodič bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol dve promile. Muž podľa Ligdayovej jazdil pod vplyvom alkoholu aj napriek tomu, že za rovnaké porušenie zákona už bol v minulosti riadne odsúdený.