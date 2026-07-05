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V Prešovskom kraji prišlo hlasovať 14,37 percenta voličov
V rámci ôsmich krajov v ňom bola bola účasť štvrtá najnižšia.
Autor TASR
Prešov 5. júla (TASR) - V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotňajšiemu (4. 7.) referendu 14,37 percenta voličov. V rámci ôsmich krajov v ňom bola bola účasť štvrtá najnižšia. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR.
Počet zapísaných voličov v Prešovskom kraji bol 632.888 a k referendu prišlo 90.948 občanov. Z okresov mali najvyššiu mieru účasti okresy Prešov (18,8 percenta), Poprad (17,78 %) a Bardejov (15,07 %). Naopak, najmenej voličov prišlo k referendu v okresoch Snina (8,00 %), Vranov nad Topľou (8,43 %) a Medzilaborce (8,59 %).
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
Počet zapísaných voličov v Prešovskom kraji bol 632.888 a k referendu prišlo 90.948 občanov. Z okresov mali najvyššiu mieru účasti okresy Prešov (18,8 percenta), Poprad (17,78 %) a Bardejov (15,07 %). Naopak, najmenej voličov prišlo k referendu v okresoch Snina (8,00 %), Vranov nad Topľou (8,43 %) a Medzilaborce (8,59 %).
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.