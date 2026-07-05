Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 5. júl 2026Meniny má Cyril a Metód
< sekcia Regióny

V Prešovskom kraji prišlo hlasovať 14,37 percenta voličov

.
Na snímke volič vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky počas referenda 4. júla 2026. Foto: TASR - Pavol Zachar

V rámci ôsmich krajov v ňom bola bola účasť štvrtá najnižšia.

Autor TASR
Prešov 5. júla (TASR) - V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotňajšiemu (4. 7.) referendu 14,37 percenta voličov. V rámci ôsmich krajov v ňom bola bola účasť štvrtá najnižšia. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR.

Počet zapísaných voličov v Prešovskom kraji bol 632.888 a k referendu prišlo 90.948 občanov. Z okresov mali najvyššiu mieru účasti okresy Prešov (18,8 percenta), Poprad (17,78 %) a Bardejov (15,07 %). Naopak, najmenej voličov prišlo k referendu v okresoch Snina (8,00 %), Vranov nad Topľou (8,43 %) a Medzilaborce (8,59 %).

V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
.

Neprehliadnite

Čo plánuje takmer polovica Slovákov na dovolenke? Prieskum ukázal TOTO

Všetko o referende 2026

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte naše dejiny?

Máte správnu farbu plaviek? MÔŽU VÁM ZACHRÁNIŤ ŽIVOT