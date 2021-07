V Prešovskom kraji sa dá dostať do Poľska na troch miestach

Prešov 5. júla (TASR) – Od pondelkového večera budú v Prešovskom kraji v prevádzke tri z piatich cestných hraničných priechodov do Poľska. Obmedzenie súvisí so vstupom Slovenskej republiky do druhej fázy takzvaného alert systému protipandemických opatrení na hraniciach, v ktorej sa uzatvárajú niektoré menšie hraničné priechody. Polícia tiež od pondelka zavádza na hraniciach intenzívne kontroly dodržiavania povinností osôb vstupujúcich do krajiny. Informovalo o tom prešovské krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.



Od 19.00 h tak ostávajú otvorenými cestné hraničné priechody Podspády – Jurgów, Mníšek nad Popradom – Piwniczna a Vyšný Komárnik – Barwinek. Ako polícia podotýka, lávky pre peších budú otvorené aj po tomto termíne.



Kontroly hraníc, ktoré polícia od pondelka zavádza, sa týkajú aj leteckej dopravy, policajti avizujú vykonávať kontroly aj vo vytypovaných vlakoch a na vlakových staniciach.