V Prešovskom kraji sa v roku 2023 ubytovalo vyše milióna hostí

Prešov 21. februára (TASR) - Návštevnosť Prešovského kraja v roku 2023 vzrástla medziročne o 17 percent. Do kraja zavítalo viac než milión návštevníkov ubytovacích zariadení, viac ako štvrtinu z nich tvorili cudzinci. TASR o tom informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.



Ako uviedla, podľa údajov Štatistického úradu SR, v Prešovskom kraji sa v roku 2023 ubytovalo celkovo 1.039.875 návštevníkov ubytovacích zariadení, z toho 284.938 bolo cudzincov. V porovnaní s rokom 2022 počet domácich návštevníkov vzrástol o 11,5 percenta, počet zahraničných návštevníkov vzrástol až o 34,3 percenta. Spoločne bolo zaevidovaných 2.981.468 prenocovaní. Turisti tak v kraji priemere strávili tri noci.



"V porovnaní s rokom 2022 evidujeme nárast počtu návštevníkov a prenocovaní v každom mesiaci. Na historicky najúspešnejší rok 2019 nám chýba šesť percent návštevníkov. Trend rastu podľa predbežných správ z regiónov pokračuje aj v roku 2024. Prešovský kraj je stabilne tretím najviac navštevovaným krajom Slovenska," uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Najviac zahraničných návštevníkov prišlo do Prešovského kraja z Českej republiky (38,5 %), Poľska (21 %) a Maďarska (11 %). Nasleduje Nemecko, Ukrajina, Litva, Izrael, Spojené kráľovstvo, Rumunsko a desiatku zahraničných návštevníkov uzatvára Rakúsko.



"Čechov prišlo do Prešovského kraja medziročne viac o vyše 23 percent, spolu vyše 109.000 návštevníkov ubytovacích zariadení. Vyše 50-percentný nárast evidujeme pri návštevníkoch z Poľska, Maďarska a Rakúska, nárast Rumunov je až 75 percent," povedala Čechová.



Najsilnejším okresom z hľadiska návštevnosti je Poprad s počtom ubytovaných hostí 722.824. Nasledujú okresy Kežmarok, Prešov, Bardejov a Stará Ľubovňa. Vysoké Tatry s okolím sú tak podľa Čechovej jednoznačne najnavštevovanejšou lokalitou v Prešovskom kraji.



Pre návštevníkov Prešovského kraja bolo v roku 2023 k dispozícii 1060 ubytovacích zariadení, hotely a penzióny tvoria 34 percent ponuky, zvyšok predstavuje ubytovanie v súkromí, kempingy, turistické ubytovne a iné. Tržby za ubytovanie dosiahli výšku 117.408.291 eur bez DPH.



"Veríme, že v roku 2024 bude rásť krivka zvyšovania návštevnosti, ale aj úrovne služieb v našom kraji. Pripravujeme viaceré aktivity v spolupráci Prešovským samosprávnym krajom, s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a rozmanitými aktérmi z oblasti turizmu a hotelierstva na regionálnej a národnej úrovni," doplnil Janoško.



Návštevnosť kraja podporila KOCR Severovýchod Slovenska v roku 2023 viacerými marketingovými aktivitami a investíciami do prvkov turistickej infraštruktúry.