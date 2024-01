V Prešovskom kraji sa zvýšila preprava na linkách s taktovou dopravou

Prešov 24. januára (TASR) - Zavedenie taktovej dopravy na východe Slovenska zvýšilo počet cestujúcich v regionálnych autobusoch. V roku 2023 cestovalo autobusmi regionálnej dopravy celkovo 35.932.354 cestujúcich. Ako TASR informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, pozitívny vplyv na to mal aj integrovaný taktový cestovný poriadok, keď spoje odchádzali zo zastávok v pravidelných intervaloch, napríklad každých 60 minút.



"Pri autobusových spojoch, kde došlo k systémovým úpravám cestovných poriadkov, sme zaznamenali aj skoro 40-percentný nárast počtu cestujúcich. Je to obrovský rozdiel oproti linkám, kde zmeny zatiaľ nenastali. Nové, prehľadnejšie cestovné poriadky, pravidelné intervaly spojov a odchody zo zastávok prispievajú k popularite autobusovej dopravy," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Taktový systém dopravy bol zavedený najmä na linkách v podtatranskom regióne v okolí Popradu, Kežmarku i Levoče. Pozitívny vplyv zavádzania systémových zmien bol v Prešovskom kraji napríklad na linke Lendak - Kežmarok - Tatranská Lomnica - Starý Smokovec, na ktorej vzrástol počet cestujúcich o 38,2 percenta. Na území Košického kraja bol najväčší nárast počtu cestujúcich na linke Spišská Nová Ves - Baldovce - Spišské Podhradie - Ordzovany - Bijacovce, kde vzrástol počet cestujúcich až o 66 percent.



V roku 2023 pribudli v regionálnej autobusovej doprave aj cestujúci, ktorí majú nárok na zľavy. "Rekordný nárast sme vlani zaznamenali v prípade využívania osobitného cestovného pre tehotné ženy a víkendového cestovného pre rodiny s deťmi. Autobusovú dopravu využívali aj staršie vekové skupiny. Výborne sa ujalo zavedenie zľavneného cestovného pre seniorov od 63 rokov, ktoré sme iniciovali vo februári minulého roka," povedal predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.



Na východe Slovenska cestovalo v minulom roku najviac, až 87 percent cestujúcich, v tarifných pásmach do 25 kilometrov. Najväčší počet prepravených cestujúcich bol v roku 2023 v KSK na linke Košice - Valaliky - Čaňa - Gyňov/Skároš/Trstené pri Hornáde, na linke bolo predaných 651.633 lístkov. V PSK bola najviac využívanou linka Poprad - Spišská Stará Ves - Červený Kláštor - Veľká Lesná, kde bolo prepravených 519.800 cestujúcich.



Cestujúci podľa Jeleňovej čoraz viac využívajú výhody platieb dopravnou kartou. Kým v roku 2022 využilo túto možnosť 66 percent cestujúcich, v roku 2023 to bolo až 73 percent.