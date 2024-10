V Prešovskom kraji schválili ďalšie školské,cestné a inovačné projekty

Prešov 7. októbra (TASR) - Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) rozdelila v uplynulý týždeň ďalšie desiatky miliónov eur na verejnoprospešné projekty. Schválila zámery pre školy v kraji, projekty rekonštrukcie miestnych komunikácií, cestné akcie aj zámery strategických inovácií. Podporu získalo 156 projektov v rôznych oblastiach. Rada doteraz odobrila projekty za viac ako 222 miliónov eur, ktoré sa budú realizovať z integrovaných územných investícií. Do regiónov má prerozdeliť ešte 72 miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Na zoznam schválených projektov najnovšie pribudlo 31 projektov regionálnych škôl za 41 miliónov eur. Spolu s dofinancovaním zo štátneho rozpočtu a spolufinancovaním žiadateľa sú to školské projekty za 48 miliónov eur. Konkrétne sa podporilo 11 stredných a 20 základných škôl. V prípade stredných škôl ide o zámery zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v Prešove, Poprade, Humennom, Bardejove, Svidníku, Vranove nad Topľou, Spišskej Starej Vsi a vo Svite," uviedla Jeleňová.



Projekty základných škôl sú zamerané na výstavbu či rekonštrukciu športovej infraštruktúry. Ide o školy v Levoči, Spišskej Belej, Podolínci, Bardejove, Kapušanoch, Raslaviciach, Pečovskej Novej Vsi, Chminianskej Novej Vsi, Hanušovciach nad Topľou, ako aj základné školy vo Vranove nad Topľou, Medzilaborciach, Stropkove, Vyšnom Žipove, Dlhom nad Cirochou, Košarovciach, Klenovej, Holčíkovciach či v Radvani nad Laborcom.



Rada partnerstva PSK tiež odobrila dva kľúčové projekty podpory strategických inovácií za 6,8 milióna eur. Konkrétne ide o projekt transformácie Inovačného partnerského centra na Regionálnu inovačnú autoritu PSK a vybudovanie Analyticko-strategickej jednotky podpory inovačného ekosystému. S dofinancovaním 15 percent zo štátneho rozpočtu tak pôjde na podporu inovácií v kraji 8 miliónov eur. V rámci kultúry by sa mal realizovať zámer obnovy Grófskeho parku pri Dessewffyovskom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou za pol milióna eur.



Na projekty rekonštrukcie miestnych komunikácií získalo podporu 24 žiadateľov, medzi ktorých sa prerozdelí deväť miliónov eur, ako aj ďalších viac ako 5 miliónov eur, ktoré Rada partnerstva presunie z iných opatrení. Do zoznamu sa zaradilo i päť nových cestných investičných akcií za necelých 10 miliónov eur.



Projekty sa konkrétne týkajú modernizácie cesty tretej triedy medzi Vyšnou a Nižnou Voľou, cesty druhej triedy v úseku Štrba - Štrbské pleso, ako aj projektu výstavby okružnej križovatky ciest druhej a tretej triedy v Spišskom Štvrtku. Rovnako i eliminácie bezpečnostných rizík medzi Hertníkom a Kľušovskou Zábavou i na mostoch a oporných múroch na ceste druhej triedy.



Časový rámec realizácie uvedených projektov je v horizonte rokov 2025 - 2027.