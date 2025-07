V Prešovskom kraji schválili ďalšie projektové zámery

Prešov 30. júla (TASR) - Regionálna platforma partnerov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zoskupená v Rade partnerstva PSK nedávno schválila sedemnásť nových verejnoprospešných projektových zámerov. Ďalšie investície z integrovanej územnej stratégie kraja majú konkrétne smerovať do výstavby nových cyklotrás, na kultúrne objekty, sociálnu oblasť, ale aj do recyklácie odpadov či na vodozádržné opatrenia. Ide o projekty za viac ako 10,4 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



„Rada partnerstva PSK v týchto dňoch odobrila 17 projektových zámerov za 10,4 milióna eur. Je to balík iniciatív, ktoré reflektujú potreby území a na druhej strane napĺňajú záväzky krajskej samosprávy voči čerpaniu takzvaných regionálnych eurofondov,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Zástupcovia Rady partnerstva PSK konkrétne prerozdelili finančné prostriedky zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci siedmich opatrení. V opatrení Podpora budovania inteligentných miest a regiónov dostal zelenú projektový zámer Dáta pre inteligentný a udržateľný rozvoj Spišského Hrhova. Cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru sa plánuje realizovať projektový zámer Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Matiaške, ako aj projekt Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie vo verejných školských budovách v meste Humenné.



V prípade opatrenia zacieleného na ochranu pred povodňami je odobrený projektový zámer Vodozádržných opatrení v meste Vranov nad Topľou a v opatrení, ktoré rieši recykláciu odpadov zámer výstavby Recyklačného centra pre Správu a údržbu ciest PSK.



„Rada partnerstva schválila najviac projektových zámerov z oblasti cyklodopravy, a to osem za 4,44 milióna eur. Realizovať sa má zámer Sprístupnenia prírodnej pamiatky Skalná ihla Cyklotrasa EuroVelo 11 Chmeľnica - Čertova skala a budovať cyklotrasy Holumnica - Toporčík, ďalej smerom na Kamienku, na trase Vyšné Ružbachy - Sedlo Lustová lokalita, ako aj medzi Starou a Novou Ľubovňou či cyklochodník Spišská Belá - Podolínec - Vyšné Ružbachy. V pláne je tiež vybudovanie cyklookruhu pre cyklotrasy spájajúce kúpeľné mestá popradskej doliny, časť Lacková - Kamienka aj úprava cyklocesty v Podolínci,“ povedala Jeleňová.



V opatrení, ktoré smeruje investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj miestnej kultúry, jej manažmentu a služieb sa schválenia dočkali dva projektové zámery za vyše 726.000 eur. Mesto Vranov nad Topľou uspelo so zámerom výstavby infraštruktúry pri miestnom kultúrnom centre a tiež s projektom Rekonštrukcie interiéru a podzemných hrobiek v Bazilike Narodenia Panny Márie.



V sociálnej oblasti, konkrétne v opatrení podpory sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných komunít či domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín, boli odobrené rovnako dva projektové zámery, ktorých hodnota EFRR je približne 994.000 eur. Konkrétne ide o zámer Centrum sociálnych služieb Dúhový sen - Domov na polceste a o projekt Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra Svinia.