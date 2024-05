V Prešovskom kraji si na noc múzeí pripravili rôzne podujatia

Prešov 16. mája (TASR) - Do celoeurópskej iniciatívy Noc múzeí a galérií sa v sobotu (18. 5.) zapoja i kultúrne inštitúcie Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Pre návštevníkov si pripravili rôzne podujatia. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňova.



Ako povedala, okrem ukážok tradičných remesiel, tvorivých dielní a vystúpenia žiakov základnej umeleckej školy sa môžu návštevníci Podtatranského múzea v Poprade tešiť na prednášky o drobnej sakrálnej architektúre i havranovi čiernom. Pripravená je i rozšírená lektorovaná prehliadka expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka či nočná prehliadka expozícií múzea.



Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni si pripravilo tematické nočné prehliadky. Doplní ich divadelné zoskupenie Ramagu, ktoré divadelnou formou predstaví príbeh jedného správcu na začiatku 20. storočia, príbeh Jána Godawu. O 22.00 h sa bude na nádvorí hradu konať ohňová šou.



Krajské múzeum v Prešove špeciálne sprístupní depozitár umeleckej histórie. Deti sa môžu tešiť na tvorivé dielne, maľovanie na tvár a možno aj na pátraciu akciu. Okrem toho múzeum slávnostne sprístupní novú výstavu o prešovskom velikánovi Mikulášovi Moyzesovi.



"Na exkluzívnu prehliadku krovu kaštieľa, nočný vstup do pivníc i hľadanie pokladu rytiera Rastislava láka kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou. Zároveň pozýva zvedavcov na zážitkový archeopark. Kaštieľ v Stropkove si pripravil rozprávku pre deti a komentované prehliadky kaštieľa," priblížila Jeleňová.



O tatranských archeologických lokalitách európskeho významu a najnovších výskumoch vo Vysokých Tatrách porozpráva v Múzeu v Kežmarku archeológ Marián Soják. Návštevníkov čakajú nočné prehliadky hradu a komentované prehliadky k reinštalovanej expozícii z čias 19. a 20. storočia v okrese Kežmarok.



Súčasťou Noci múzeí a galérií bude i otvorenie letnej sezóny v Šarišskom múzeu v Bardejove. V jeho Prírodovednej expozícii sa uskutoční odborný výklad. V Skanzene v Bardejovských kúpeľoch budú počas víkendu prebiehať Hrnčiarske dni. Návštevníkom sa prihovorí ikonopisec a zaspieva zbor Taizé z Vinbargu.



Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva verejnosť do svojich priestorov s výnimočným programom až v nedeľu (19. 5.), a to pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. V kaštieli ožijú príbehy Drugetovcov, sprístupnené budú i tri stále výstavy. Na nádvorí sa predstaví Cililing - divadlo pre deti s predstavením Prsteň prianí. Okrem toho budú k dispozícii tvorivé dielne a možnosť previezť sa na koči v okolí renesančného kaštieľa. V skanzene sa predstaví Mužská spevácka skupina Parobčaci a program zavŕši pravoslávna bohoslužba v drevenom kostolíku sv. Michala archanjela o 16.00 h.