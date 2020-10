V Prešovskom kraji si nových starostov či poslancov volí sedem obcí

Spišský Hrhov/Ondavka 3. októbra (TASR) – Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy sa v sobotu konajú v siedmich obciach v Prešovskom kraji. V obci Ondavka v Bardejovskom okrese si volia starostu a troch poslancov a vo zvyšných obciach iba starostu. Ide o obce Klčov a Spišský Hrhov v okrese Levoča, Chmeľov, okres Prešov, Makovce v okrese Stropkov, Varadka v Bardejovskom okrese a obec Remeniny v okrese Vranov nad Topľou.



Priebeh volieb v obci Spišský Hrhov je momentálne pokojný. Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Erika Rímska uviedla, že zatiaľ je účasť voličov slabá, čo pripisuje opatreniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Ľudia podľa nej dodržiavajú všetky nariadenia a vo volebnej miestnosti neevidujú žiadne narušenia. Rímska dodala, že v obci je len jedna kandidátka na starostu, Zuzana Kučerová.



V obci Ondavka, kde žije 15 obyvateľov, je priebeh volieb takisto pokojný a podľa zapisovateľa okrskovej volebnej komisie Milana Kurimského neevidujú žiadne narušenia. „Z 15 oprávnených voličov nám volilo už 12 ľudí. V obci je len jedna kandidátka na starostu a zároveň traja kandidáti na poslancov,“ uviedol pre TASR Kurimský.



Ako ďalej priblížil, obec je bez starostu a obecného zastupiteľstva už pár rokov. „Posledný bývalý starosta sa vzdal funkcie a odvtedy boli opakovane vyhlásené doplňujúce voľby do orgánov samosprávy, pričom sa nenašiel žiaden kandidát, až teraz,“ doplnil Kurimský.



V sobotu sa na Slovensku konajú doplňujúce voľby do orgánov samosprávy. V 48 obciach si ľudia volia starostu či poslancov. Voľby sprevádzajú prísne protiepidemické opatrenia. Za ich nedodržanie hrozia sankcie. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Z volieb má vzísť 33 starostov a 28 poslancov.