V Prešovskom kraji stredné školy vďaka grantu zlepšia prostredie

Prešov 31. marca (TASR) - Desať stredných škôl v Prešovskom kraji zrealizuje projekty zamerané na zlepšenie svojho prostredia, respektíve na environmentálne a dobrovoľnícke aktivity. Stane sa tak vďaka grantu, ktorý získali z programu #zlepšimeto. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



Stredná odborná škola (SOŠ) ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove uskutoční projekt Relaxuj, oddychuj a čítaj. Prinesie úpravu vstupného priestoru školy, ktorý sa zmení na relaxačnú zónu s dvomi časťami, ktorú si skrášlia autorskými maľbami.



"Zónu oddychu a relaxu vybudujú aj žiaci SOŠ obchodu a služieb v Humennom. Vznikne v areáli školy, kde aktuálne stojí altánok. Ten zatienia a zútulnia, upravia tiež jeho okolie aj lavičky," uviedla Jeleňová.



Študenti z levočského Gymnázia J. F. Rimavského zabodovali s projektom #Poškole. Vďaka nemu budú na mesačnej báze pripravovať podcasty v aktuálnych školských témach.



V SOŠ pedagogickej v Prešove zriadia cez grant vlastné multimediálne štúdio. Budú v ňom prezentovať tvorbu školského speváckeho zboru, folklórnej skupiny, kapely aj divadelného súboru.



Prešovská SOŠ gastronómie a služieb uspela s projektom rovesníckeho vzdelávania - Gastroškola (takmer) bez odpadu. Zameria sa na bezodpadové varenie, ale aj udržateľnosť a prenesenie týchto návykov do domácností.



Zefektívniť rozbehnutú spoluprácu so staršou generáciou, konkrétne s diakonickým domom Elim, sa cez projekt Bridge the gap rozhodli na kolegiálnom gymnáziu Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Členovia školských parlamentov plánujú pre klientov zariadenia zakúpiť spoločenské hry a taktiež v dome pripraviť júnový a septembrový majáles s tvorivými workshopmi.



Nová oddychová zóna vznikne aj v SOŠ technickej v Poprade. Študenti ju zariadia potrebným nábytkom, taburetmi, stolíkom, sedacími vakmi a vybavia spoločenskými hrami i magnetickou tabuľou.



Trieda pre 21. storočie je názov zámeru, pre ktorý získali grant žiaci zo Spojenej školy v Sabinove. Ich cieľom je vylepšiť jednu zo školských tried tak, aby sa z nej stala oddychová zóna.



Vyvýšené záhony pribudnú vďaka programu #zlepšimeto 2024 v Spojenej škole vo Svidníku. V tých potom žiaci vysadia zeleninu a rastliny a na ich zalievanie budú využívať dažďovú vodu, ktorú zachytávajú do nádob. Žiaci SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci sa v projekte zamerajú na zlepšenie prostredia školy a jeho čistenie od odpadu.



Grantový program #zlepšimeto funguje pod administráciou Rady mládeže Prešovského kraja a je výsledkom memoranda o spolupráci podpísaného s PSK v roku 2018.