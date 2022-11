V Prešovskom kraji štyri samosprávy získali financie na cyklotrasy

Prešov 9. novembra (TASR) - Obce Červenica pri Sabinove, Jakubova Voľa, Rožkovany a mesto Lipany získali nenávratný finančný príspevok v celkovej hodnote takmer 1,27 milióna eur na vybudovanie cyklistických chodníkov, ktoré sú súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11. Výstavba medzinárodnej cyklotrasy v Sabinovskom okrese tak môže pokračovať. Ako TASR informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja, nové úseky prepoja Pečovskú Novú Ves a Lipany.



Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vo výške takmer 230.000 eur. Stavať môže aj obec Jakubova Voľa, ktorá získala financie vo výške viac ako 72.000 eur.



"Cyklotrasa by mala pokračovať do obce Rožkovany, ktorej schválili na prvú etapu projektu nenávratný finančný príspevok vo výške 484.000 eur. Na prvú etapu cyklotrasy získalo príspevok aj mesto Lipany vo výške 482.000 eur," priblížila Lehotská.



Po výstavbe týchto úsekov by mohli cyklisti plynule prejsť z Prešova až do Lipian. Aktuálne je zrealizovaná tretina medzinárodnej cyklotrasy, ktorá by mala mať po dokončení 143 kilometrov. Zvyšné úseky sú momentálne v rôznom štádiu rozpracovanosti.



"PSK pomáha pri budovaní tejto významnej trasy odbornými kapacitami pri získavaní stanovísk, povolení na výstavbu a po jej dobudovaní plánuje pomáhať pri jej údržbe," doplnila Lehotská.



Medzinárodná cyklomagistrála Eurovelo 11 by mala na území Prešovského kraja po dokončení dosahovať približne 150 kilometrov.