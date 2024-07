V Prešovskom kraji sú znova v prevádzke cyklobusy

Prešov 3. júla (TASR) - Počas letnej sezóny sú pre cyklistov, ktorí chcú spoznávať aj trasy mimo svojho regiónu, v Prešovskom kraji opäť k dispozícii cyklobusy. Túto letnú sezónu obslúžia cyklistov v Poloninách, Pieninách, na Domaši, Čergove, Bachurni i v Slanských vrchoch. Každý autobus disponuje cyklonosičom pre šesť bicyklov. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



Na Spiši sa môžu cyklobusmi odviesť cyklisti počas pracovných dní na troch linkách: Stará Ľubovňa - Lesnica, Stará Ľubovňa - Sulín/Legnava a Stará Ľubovňa - Litmanová. Spoje budú premávať tam a späť od pondelka do piatka až do 30. septembra s tým, že pri linke na Sulín/Legnavu budú v Starej Ľubovni nadväzovať na vlaky z Popradu a do Popradu.



"V regióne Šariša môžu cyklisti využiť cyklobusy počas víkendov a štátnych sviatkov na trasách Prešov - Zlatá Baňa, Sabinov - Drienica, Sabinov - Renčišov a Sabinov - Olejníkov (Majdan). Spoje budú premávať tam a späť počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov až do konca augusta, pričom cyklisti si môžu urobiť výlet do Slanských vrchov, na Čergov či Bachureň. Spoje budú nadväzovať aj na vlaky z Košíc a do Prešova, konkrétne na trase Sabinov - Drienica a čiastočne aj na linke Sabinov - Olejníkov (Majdan)," uviedla Lehotská.



Cyklobusy na Hornom Zemplíne zabezpečia víkendovú prepravu cyklistov s ich bicyklami na linke Humenné - Snina - Nová Sedlica a na linke Vranov nad Topľou - Domaša, Dobrá.



"Cyklobusy budú jazdiť každý víkend, teda v sobotu a nedeľu, a počas štátnych sviatkov tam a späť až do konca augusta. Cyklisti sa môžu v lokalite previesť napríklad aj po novootvorenej trase v Poloninách Starina - Ruské," povedala Lehotská.



Ako pokračovala, okrem toho si môžu záujemcovia urobiť výlet aj na Duklu, a to prostredníctvom linky Kysak - Svidník, kde im na prepravu bicyklov poslúži priamo interiér, respektíve úložný priestor pod palubou autobusu. Cyklobusy môžu využiť aj pri kampani PSK a Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska - Dovolenka na "bajku" a absolvovať tak viaceré trasy rozdelené podľa náročnosti.



Prehľad autobusových spojov vybavených cyklonosičom je zverejnený na webstránke kraja a záujemcovia ich nájdu aj na www.cp.sk.