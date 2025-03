V Prešovskom kraji tento týždeň maturuje 5503 žiakov

Na snímke žiaci sa usmievajú pred externou časťou a písomnou formou internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove 11. marca 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Prešov 11. marca (TASR) - V Prešovskom kraji budú maturity od utorka do piatka (14. 3.) prebiehať v 105 stredných školách. Realizovať externú a tiež písomnú formu internej časti maturitnej skúšky tam bude viac ako 5500 maturantov. Takmer 4200 z nich je zo stredných škôl, ktoré zriaďuje Prešovský samosprávny kraj (PSK). Konkrétne ich čaká maturita zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov a tiež z matematiky. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.uviedla Jeleňová.V utorok sa budú realizovať skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, v stredu (12. 3.) to bude anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk. O deň neskôr si maturanti overia svoje vedomosti z matematiky. V piatok je pripravená maturitná skúška zo slovenského aj ukrajinského jazyka a literatúry.povedala Jeleňová.V kraji budú maturovať i žiaci cudzinci, pre ktorých sa úprava podmienok a priebeh maturitnej skúšky vzťahuje len na predĺženie času jednotlivých častí skúšky z vyučovacieho predmetu. Upravené podmienky pri maturite bude mať na území PSK i 245 žiakov so zdravotným znevýhodnením.Písomná forma internej časti maturitnej skúšky bude obsahovať písanie slohovej práce na jednotnú tému pre všetky slovenské školy.Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturity je určený na 8. až 11. apríla 2025. Septembrový opravný a náhradný termín písomnej časti maturity sa uskutoční od 2. do 5. septembra 2025.