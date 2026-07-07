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V Prešovskom kraji využívajú pri rekonštrukciách mostov vojenský most
Mostné provizórium vzniklo z dielov, ktoré SÚC PSK získala do svojho vlastníctva ako nevyužité stavebné rezervy od rôznych partnerov.
Autor TASR
Prešov 7. júla (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) disponuje technickým zariadením, ktoré výrazne zefektívňuje realizáciu mostných rekonštrukcií. Ide o vojenský most Bailey Bridge. Krajskí cestári ho využívajú ako náhradné premostenie v prípade prebiehajúcich rekonštrukcií na cestných komunikáciách. Modulárny priehradový systém z ocele známy z čias druhej svetovej vojny sa podľa hovorkyne kraja Daše Jeleňovej vyznačuje mimoriadnou flexibilitou a veľkou únosnosťou, vďaka čomu dokáže v krátkom čase nahradiť nefunkčný most a zachovať plynulosť dopravy.
Mostné provizórium vzniklo z dielov, ktoré SÚC PSK získala do svojho vlastníctva ako nevyužité stavebné rezervy od rôznych partnerov.
„Všetky komponenty prešli dôkladnou opravou, technickou kontrolou aj záťažovými skúškami. Za približne tri mesiace sa podarilo zostaviť 24-metrové provizórne premostenie. Vďaka segmentovej konštrukcii je možné most flexibilne vyskladať podľa potrieb konkrétnej stavby až do tejto dĺžky, pričom jeho nosnosť dosahuje 36 až 40 ton. Ide o cenné technické vybavenie, ktoré umožňuje výrazne šetriť verejné financie pri zabezpečovaní obchádzkových trás počas rekonštrukcií mostov,“ povedala Jeleňová.
Ako pokračovala, jedno z najúspešnejších a najuniverzálnejších riešení v histórii mostného staviteľstva pravidelne nachádza svoje uplatnenie v prebiehajúcich investičných akciách PSK.
„Súčasná infraštruktúra si totiž pri rekonštrukciách vyžaduje často úplné odstavenie pôvodných mostov, ich búranie a následné budovanie obchádzkových trás ponad rieky či údolia. Nové provizórium v súčasnosti slúži v obci Torysa, kde motoristi využívajú 18-metrovú zostavu variabilného modulárneho systému počas rekonštrukcie pôvodného mostného objektu,“ doplnila Jeleňová.
Bailey Bridge vyvinuli počas druhej svetovej vojny britskí inžinieri pod vedením Donalda Baileyho, po ktorom nesie svoje meno. Dá sa zmontovať priamo na mieste ručne a pomocou základného náradia bez potreby ťažkých žeriavov. PSK podľa Jeleňovej dokáže vďaka tomuto mostnému provizóriu realizovať opravy kľúčových mostných objektov plynulejšie a flexibilnejšie s minimálnym dosahom na rozpočet a komfort motoristickej verejnosti.
Mostné provizórium vzniklo z dielov, ktoré SÚC PSK získala do svojho vlastníctva ako nevyužité stavebné rezervy od rôznych partnerov.
„Všetky komponenty prešli dôkladnou opravou, technickou kontrolou aj záťažovými skúškami. Za približne tri mesiace sa podarilo zostaviť 24-metrové provizórne premostenie. Vďaka segmentovej konštrukcii je možné most flexibilne vyskladať podľa potrieb konkrétnej stavby až do tejto dĺžky, pričom jeho nosnosť dosahuje 36 až 40 ton. Ide o cenné technické vybavenie, ktoré umožňuje výrazne šetriť verejné financie pri zabezpečovaní obchádzkových trás počas rekonštrukcií mostov,“ povedala Jeleňová.
Ako pokračovala, jedno z najúspešnejších a najuniverzálnejších riešení v histórii mostného staviteľstva pravidelne nachádza svoje uplatnenie v prebiehajúcich investičných akciách PSK.
„Súčasná infraštruktúra si totiž pri rekonštrukciách vyžaduje často úplné odstavenie pôvodných mostov, ich búranie a následné budovanie obchádzkových trás ponad rieky či údolia. Nové provizórium v súčasnosti slúži v obci Torysa, kde motoristi využívajú 18-metrovú zostavu variabilného modulárneho systému počas rekonštrukcie pôvodného mostného objektu,“ doplnila Jeleňová.
Bailey Bridge vyvinuli počas druhej svetovej vojny britskí inžinieri pod vedením Donalda Baileyho, po ktorom nesie svoje meno. Dá sa zmontovať priamo na mieste ručne a pomocou základného náradia bez potreby ťažkých žeriavov. PSK podľa Jeleňovej dokáže vďaka tomuto mostnému provizóriu realizovať opravy kľúčových mostných objektov plynulejšie a flexibilnejšie s minimálnym dosahom na rozpočet a komfort motoristickej verejnosti.