V Prešovskom kraji začal 8. ročník zábavného cestovania Legendarium

Prešov 17. júna (TASR) - V Prešovskom kraji odštartoval už ôsmy ročník zábavného cestovania krajom s názvom Legendarium – Hravé leto. Riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska Martin Janoško uviedol, že v rozmanitých lokalitách nájdu turisti 15 trezorov s nálepkami a v 80 zariadeniach získajú za návštevu pečiatky do brožúrky. Tento rok sa zapojil rekordný počet zariadení.



Až do 3. septembra môžu domáci i návštevníci takouto formou objavovať zaujímavé miesta naprieč všetkými okresmi Prešovského kraja. V každej lokalite je ukrytý trezor so súťažnými nálepkami, umiestnený v prírode. Turisti ho nájdu na základe indícií. Okrem toho môžu získať až 40 druhov súťažných pečiatok za návštevu múzeí, hradov, kúpalísk, stredísk cestovného ruchu, ale i lanoviek či zábavných parkov. V týchto zariadeniach a turistických infocentrách nájdu brožúrky so všetkými tipmi na výlety.



"Hravá forma objavovania sa teší obľube verejnosti a prináša reálny nárast návštevnosti. Sme radi, že záujem každoročne rastie a v jednom projekte sa navzájom prepájajú silné a známe zariadenia s malými, často lokálnymi atraktivitami, ktoré si však rozhodne zaslúžia pozornosť turistov. Naším cieľom je, aby u nás turisti strávili voľný čas, predĺžili svoj pobyt a objavili aj menej známe miesta, a tak podporili malých a stredných podnikateľov," zdôraznil Janoško. V minulom roku len do záverečného žrebovania poslalo svoje súťažné ústrižky vyše 1550 detí, ktoré spolu vyzbierali 27.525 nálepiek a pečiatok.



Prešov a okolie predstavuje turistom rytier Raslav, Slanské vrchy v tomto roku reprezentuje zbojník Zapikan z rovnomennej rokliny pri obci Davidov vo Vranovskom okrese. Rodiny s deťmi môžu spoznávať aj Vysoké Tatry s vílou Kvetuškou, Pieniny s lietajúcim Cypriánom alebo Levočské vrchy s mlynárom Michalom. Za trezormi sa môžu vybrať aj na Gazdoráň v Poloninách, Zámčisko pri Poprade, Vrátnicu pri Lačnovskom kaňone či na náučný chodník Čierna mláka v Bardejovských Kúpeľoch. Medzi tohtoročné novinky patrí múzeum Batizovská a Hasičská izba v Batizovciach, Dedinské múzeum Driečna, jazda na historickej električke Kométa, vláčik Andy Express v Medzilaborciach a nová expozícia Kniežacia hrobka v Podtatranskom múzeu.



K projektu Legendarium vzniká aj nový zábavno-náučný chodník - Tajomný les Krakovec medzi obcami Jakovany a Červená Voda v Sabinovskom okrese. Pre milovníkov cykloturistiky pripravili KOCR Severovýchod Slovenska a Prešovský samosprávny kraj kampaň s názvom Dovolenka na bajku po Prešovskom kraji. Cyklistom formou súťaže prináša 18 tipov na cyklovýlety a zaujímavé cyklistické podujatia v Prešovskom kraji.