V prešovskom mestskom zastupiteľstve bude osem nezávislých kandidátov

Prešov 31. októbra (TASR) - V prešovskom 31-člennom mestskom zastupiteľstve (MsZ) budú mať rovnaké zastúpenie, a to po osem poslancov, nezávislí kandidáti a poslanci koalície SaS, Progresívne Slovensko, Spolu, DS, Šanca, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Dobrá voľba a Umiernení. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotňajších (29. 10.) komunálnych volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Ako nezávislí kandidáti uspeli Štefánia Andraščíková, Slávka Čorejová, Rudolf Dupkala, Martin Eštočák, Eva Lipková, Daniela Mrouahová, Rudolf Voit a Lukáš Záhradník.



Za koalíciu SaS, Progresívne Slovensko, Spolu, DS, Šanca, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Dobrá voľba a Umiernení uspeli Ján Ahlers, Richard Drutarovský, Richard Dubovický, Martin Ďurišin, Jaroslava Kutajová, Janette Langová a Peter Šulík. Rovnako i František Oľha, ktorý sa však stal primátorom, a tak na jeho miesto nastúpi náhradník.



KDH bude mať piatich poslancov, a to Mariána Damankoša, Renátu Fedorčíkovú, Rastislava Mochnackého, Pavla Neupauera a Zuzanu Tkáčovú.



Koalíciu Hlas-SD, Szövetség-Aliancia budú zastupovať štyria poslanci, konkrétne Emil Chlapeček, Peter Krajňák, Ľuboš Micheľ a Stanislav Šesták. Tri mandáty získala strana Smer-SD, ktorú zastupujú Peter Bandura, Juraj Hudáč a Svetlana Pavlovičová. Prešovčania zvolili do MsZ aj Lukáša Anderka a Vladimíra Feľbabu, ktorí kandidovali za koalíciu OĽANO, Nova, KÚ a Zmena zdola, a tiež Pavla Hagyariho (Starostovia a nezávislí kandidáti).



Primátorom Prešova sa stal František Oľha (SaS, Progresívne Slovensko, Spolu, DS, Šanca, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Dobrá voľba a Umiernení), ktorý získal 10.934 hlasov, čo predstavuje 37,26 percenta. Porazil Pavla Hagyariho (Starostovia a nezávislí kandidáti, Sme rodina), ktorý získal 6853 hlasov, čo je 23,35 percenta.