V prešovskom mestskom zastupiteľstve zanikol jeden poslanecký klub

Prešov 24. marca (TASR) - Poslanecký klub Nezávislí kandidáti, Spolu - občianska demokracia, Šanca v prešovskom mestskom zastupiteľstve zanikol. Dôvodom je, že jeho predseda František Oľha sa vzdal členstva a predsedníctva v ňom. Poslancov o tom informovala primátorka Prešova Andrea Turčanová počas stredajšieho rokovania zastupiteľstva.



Podľa Oľhu sa poslanecký klub nerozpadol, ale zanikol, keďže je potrebné, aby mal piatich členov, a jeho vystúpením táto podmienka dodržaná nie je. Jednotliví členovia podľa jeho slov ostanú v kontakte. Ukončenie spolupráce bolo, ako povedal, plánovaným krokom, ktorý mal vyvrcholiť stredajšou voľbou hlavného kontrolóra.



"Ja som to takto vnímal. My sme ako jediný klub poctivo pozvali väčšinu kandidátov. Mali sme s nimi hodinové híringy, čiže my sme sa na túto voľbu pripravili, a ja som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol, aj z osobných dôvodov. Nebudem to komentovať," povedal poslanec s tým, že momentálne nemá ambíciu zakladať nový klub. "Chcem si chvíľku užiť pohodu nezaradeného poslanca a život ukáže, čo bude ďalej," dodal Oľha.



Okrem neho boli členmi zaniknutého klubu aj Slávka Čorejová, Richard Drutarovský, Martin Eštočák a Igor Kivader.



V prešovskom mestskom zastupiteľstve aktuálne pôsobia tri poslanecké kluby. Nezaradených je z 31-členného zastupiteľstva osem poslancov.