< sekcia Regióny
V Prešovskom okrese budú platiť viaceré dopravné obmedzenia
Obmedzenie sa dotkne cesty I/18 (E 371) v úseku Kapušany - Lada počas dvoch víkendov, 15. a 16. novembra a 22. a 23. novembra.
Autor TASR
Prešov 14. novembra (TASR) - V najbližších dňoch budú v okrese Prešov prebiehať plánované dopravné obmedzenia z dôvodu dokončovacích prác a opravy vozoviek. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Obmedzenie sa dotkne cesty I/18 (E 371) v úseku Kapušany - Lada počas dvoch víkendov, 15. a 16. novembra a 22. a 23. novembra.
„Premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu, striedavo v oboch smeroch, riadená regulovčíkmi za prítomnosti polície,“ uvádza polícia.
Na ceste I/20 (E 371) v Prešove bude platiť obmedzenie od soboty (15. 11.) od 5.00 h do pondelka (17. 11.) do 5.00 h. Dôvodom je plánovaná oprava vozovky.
Obmedzenie bude aj v úseku Východná - Košická vrátane okružnej križovatky Solivarská a križovatky pri obchodných domoch.
„Zmena organizácie dopravy bude riadne vyznačená dočasným dopravným značením v celej dotknutej oblasti aj na okolitých príjazdových trasách,“ informuje polícia a žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
Obmedzenie sa dotkne cesty I/18 (E 371) v úseku Kapušany - Lada počas dvoch víkendov, 15. a 16. novembra a 22. a 23. novembra.
„Premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu, striedavo v oboch smeroch, riadená regulovčíkmi za prítomnosti polície,“ uvádza polícia.
Na ceste I/20 (E 371) v Prešove bude platiť obmedzenie od soboty (15. 11.) od 5.00 h do pondelka (17. 11.) do 5.00 h. Dôvodom je plánovaná oprava vozovky.
Obmedzenie bude aj v úseku Východná - Košická vrátane okružnej križovatky Solivarská a križovatky pri obchodných domoch.
„Zmena organizácie dopravy bude riadne vyznačená dočasným dopravným značením v celej dotknutej oblasti aj na okolitých príjazdových trasách,“ informuje polícia a žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.