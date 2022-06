V prešovskom Solivare predstavili novinky v poľnohospodárstve

Prešov 22. júna (TASR) – O trendoch a vývoji technológií v poľnohospodárstve s prepojením na trh práce sa hovorilo na druhej sektorovej konferencii v rámci národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva, ktorá sa v stredu uskutočnila v Múzeu Solivar v Prešove. Súčasťou podujatia bola aj výstava modernej autonómnej techniky, dronov, lietadla, autonómneho robota a traktorov. Pre TASR to potvrdila Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



"Hlavným cieľom podujatia bolo prepojenie teórie s praxou, teda školstva so zamestnávateľmi. Na konferencii sa poukázalo na to, že poľnohospodárstvo sa v posledných rokoch výrazne transformovalo a ponúka sofistikované riešenia a efektívne možnosti na rozvoj technických, informačno-komunikačných a programátorských zručností," uviedla.



Panelová diskusia s pedagógmi stredných a vysokých škôl so zameraním na potravinárstvo, poľnohospodárstvo, IT technológie či strojárstvo zároveň poukázala na viacero problémov, ktoré súvisia s atraktivitou poľnohospodársky zameraných pracovných pozícií. Podľa zainteresovaných je to predovšetkým malý záujem o štúdium týchto odborov, ich slabá propagácia, ale i zastarané učebné materiály či pomôcky na školách. V prípade absolventov sú domácemu trhu práce v tejto oblasti veľkou konkurenciou lepšie platené pracovné miesta v zahraničí. Problémom v praxi je tiež v mnohých prípadoch zaostalosť používaných technológií a zároveň, v snahe po modernizácii, neschopnosť konkurovať priemyselným odvetviam, čo sa platových podmienok pre strojárskych odborníkov týka.



Na podujatí zameranom na problematiku autonómnej techniky, presného navádzania a robotiky v poľnohospodárstve sa zúčastnilo približne 150 účastníkov z radov pedagógov, študentov, zamestnávateľov a predajcov z rôznych kútov Slovenska.