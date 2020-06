V prevádzke v Humennom sú aj školské jedálne a kluby detí

Humenné 1. júna (TASR) – Výchovno-vzdelávací proces sa v Humennom v pondelok začal na všetkých desiatich mestských materských školách (MŠ) a ôsmich základných školách (ZŠ). V kolektíve rovesníkov strávi jún 54 percent škôlkarov a 74 percent žiakov ZŠ. Ako pre TASR uviedol Marián Škuba z tlačového referátu humenského mestského úradu (MsÚ), mesto obnovuje aj prevádzku zariadení školského stravovania a školských klubov detí.



Ako priblížil, spomedzi desiatich MŠ bude v "zvláštnom" režime fungovať MŠ Lesná, ktorej zverenci budú tráviť jún v jednej z tried MŠ Osloboditeľov, a tiež MŠ v rómskej osade Podskalka, kde sa bude výchovno-vzdelávací proces realizovať len do 12.00 h na rozdiel od ostatných, v ktorých je prevádzková doba do 16.00 h. "Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať aj v MŠ Dargovských hrdinov a MŠ Partizánska, kde sa realizuje rekonštrukcia," doplnil Škuba. Dôvodom ich znovuotvorenia aj napriek rekonštrukčným prácam má byť mimoriadny záujem zo strany rodičov.



"V prípade ZŠ je výnimkou ZŠ J. Švermu, kde bude vyučovací proces prebiehať iba v prvom až štvrtom ročníku, žiaci piateho ročníka budú pokračovať v dištančnej forme vyučovania," predstavil Škuba výnimku v režime ZŠ s tým, že škola pre piatakov nemá vyhovujúce priestorové ani personálne podmienky.



Do lavíc jedinej ZŠ v meste so žiakmi z výlučne marginalizovanej rómskej komunity zasadlo v pondelok 43 z jej všetkých 65 žiakov. Vyučovať sa tam bude do 12.00 h, žiaci majú zabezpečenú i stravu.



Ako Škuba uzavrel, hygienické a dezinfekčné prostriedky, ktoré mesto vzdelávacím zariadeniam poskytlo, pochádzajú zo štátnych hmotných rezerv.