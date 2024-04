Cestujúci, zbystrite: Dopravu na trati Košice - Kysak upravia

Košice 17. apríla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upraví od štvrtka (18. 4.) dopravu na trati Košice - Kysak. Zmena potrvá do 29. apríla. Dôvodom je výluka na trati, ktorá si vyžiada pozastavenie prevádzky niektorých regionálnych expresov medzi týmito stanicami. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Regionálne expresy REX 19xx, ktoré sú ovplyvnené výlukou, budú od štvrtka začínať svoju jazdu v Kysaku a pokračovať cez Prešov až do Lipian. Výnimkou je REX 1936 (Košice 7.43 - Kysak 7.56 - Prešov 8.14 h), ktorý ZSSK vypraví do Lipian z Prešova," uviedol.



Pre cestujúcich pripravili alternatívne spoje. Ide o vlaky Os 85xx Prešov - Čierna nad Tisou s prestupom v Prešove a vlaky Os 78xx Košice - Poprad-Tatry s prestupom v Kysaku. Vybrané spojenia REX 19xx jazdia ako doteraz. V tomto prípade ide počas bežného pracovného dňa o 12 vlakov.



Čo sa týka posledného vlaku Os 8536 s odchodom z Košíc o 22.58 h, cestujúci nebudú musieť v Prešove hľadať nadväzný spoj. Počká na nich posledný vlak REX 1964, ktorý vyráža z Kysaku o 22.59 h a smeruje do Prešova a Lipian.



Dôvodom dočasných zmien vo vedení vlakov národného dopravcu je výluka Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) na úseku trate Košice - Kostoľany nad Hornádom. Rekonštrukčné práce na trati si vyžiadajú obmedzenie kapacity, dočasne tak na nej nebude premávať štandardný počet vlakov. Podľa Drevického však bude v úseku Košice - Kysak počas bežného pracovného dňa aj naďalej k dispozícii 72 regionálnych a osobných vlakov, ktoré môžu cestujúci stále využívať. ZSSK pripomína, že cieľom opráv je zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.



Bližšie informácie, ako aj zoznam vlakov, ktoré ovplyvní výluka, sú zverejnené na webe ZSSK.