V preventívnej karanténe zostalo 52 zamestnancov bojnickej nemocnice

Bojnice 16. marca (TASR) - Dovedna 58 zamestnancov z Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zostalo v preventívnej karanténe po tom, čo jedna z pacientiek zamlčala, že sa stretla s dcérou pracujúcou v Rakúsku. Potvrdil to Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorý je zriaďovateľom nemocnice.



"V karanténe od pondelka zostalo 58 pracovníkov nemocnice. Je to 22 lekárov, 30 sestier a šesť sanitárov. Jedna nezodpovedná občianka z okresu Prievidza, ktorá od 1. marca navštívila nemocnicu niekoľkokrát, priznala tento víkend, že sa stretla s jej dcérou, ktorá pracuje v Rakúsku," povedal Baška.



Počas svojich návštev v zdravotníckom zariadení podľa neho "obehala" takmer celú nemocnicu. "Pacientke ráno odobrali vzorku a výsledok sa očakáva do 48 hodín. Ak bude tento odber pozitívny, týchto 58 zamestnancov, lekárov, sestier a sanitárov zostane v karanténe na 14 dní a nemocnica bude fungovať v obmedzenom režime," ozrejmil.



Vedenie zdravotníckeho zariadenia v nadväznosti na situáciu spojí ortopédiu s traumatológiou, chirurgické oddelenie bude fungovať s obmedzením a očné oddelenie bude uzatvorené. "Keďže narastá väčší počet pacientov s novým koronavírusom a podozrením na neho vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, NsP Prievidza bude musieť posilniť interné oddelenie, aby sme týmto spôsobom pomohli trenčianskej nemocnici," dodal Baška.