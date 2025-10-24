< sekcia Regióny
V Previdzi vymenili takmer 500 starých svietidiel za úsporné
Pred sviatkom Pamiatky zosnulých mestská firma zabezpečuje aj čistenie cintorínov a úpravu okolia pietnych miest.
TASR
Prievidza 24. októbra (TASR) - Prievidzská samospráva vymenila takmer 500 starých svietidiel za nové úsporné LED svetlá. Modernizácia osvetlenia ju vyšla takmer na 83.000 eur, výmenu zabezpečili Technické služby mesta Prievidza (TSMPD). Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Ďalšiu etapu obnovy verejného osvetlenia dokončili pracovníci mestskej spoločnosti uplynulý týždeň, celkovo vymenili 496 svietidiel za moderné LED technológie na sídliskách Píly, Kopaničky a v časti Necpaly. „Celková hodnota investície dosiahla 82.940 eur bez dane z pridanej hodnoty. Nové svietidlá prinesú úsporu energie, nižšie prevádzkové náklady a kvalitnejšie osvetlenie ulíc,“ doplnil vedúci strediska verejného osvetlenia TSMPD Patrik Mokrý.
Od tohto kalendárneho týždňa pracovníci zároveň začali s montážou vianočnej výzdoby. TSMPD pokračujú aj v jesenných opravách a údržbe ciest. „Medzi vykonané práce patrí oprava priechodu pre chodcov na Ceste Vl. Clementisa, oprava dopravného značenia na Uliciach K. Novackého, Nábrežná a G. Švéniho, osadenie nových informačných tabúľ na cyklotrase, dokončenie opravy chodníka na Nábrežnej ulici a príprava techniky na zimnú údržbu,“ priblížila ďalej Beňadiková.
Na úseku verejnej zelene sa pracovníci zamerali na opiľovanie drevín podľa požiadaviek verejnosti a poslancov jednotlivých volebných obvodov. „Všetky ostatné personálne i strojové kapacity sa sústredia na zber lístia, ktorý je v tomto období hlavnou jesennou úlohou. Zber lístia prebieha postupne vo všetkých častiach mesta,“ ozrejmila vedúca strediska záhradníckych služieb TSMPD Silvia Masariková.
Pred sviatkom Pamiatky zosnulých mestská firma zabezpečuje aj čistenie cintorínov a úpravu okolia pietnych miest.
