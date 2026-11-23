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V Prezidentskom paláci vystavujú zdravotne znevýhodnení autori
Autori výtvarne stvárnili ľudské práva, ktoré považujú za najdôležitejšie, a zachytili, ako ich sami vnímajú a prežívajú.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - V priestoroch Sala Terrena Prezidentského paláca v Bratislave vystavujú tvorbu autorov so zdravotným znevýhodnením. Cieľom je upozorniť na význam ochrany ľudských práv ľudí so zdravotným znevýhodnením a pripomenúť, že rešpektovanie ich dôstojnosti a práv je nielen právnou povinnosťou, ale aj morálnou zodpovednosťou celej spoločnosti. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR.
Výstava s názvom Ľudské práva očami ľudí so zdravotným znevýhodnením približuje osobné pohľady autorov na ľudské práva, ľudskú dôstojnosť, rešpekt a rovnosť. Nadväzuje na iniciatívu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej a tematicky súvisí s publikáciou Jána Sváka Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím.
Autori výtvarne stvárnili ľudské práva, ktoré považujú za najdôležitejšie, a zachytili, ako ich sami vnímajú a prežívajú. Ich tvorba prináša výpovede o túžbe byť videný, vypočutý a rešpektovaný. Jedno z diel bolo vybrané na obálku publikácie Sváka a ďalších 16 výtvarných prác sa stalo súčasťou knihy, pričom každá z nich tematicky dopĺňa jednu z jej kapitol.
„Táto výstava nám pripomína, že ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná a patrí každému človeku bez rozdielu. Prostredníctvom svojich diel nám ich autori približujú vlastné skúsenosti, vnímanie sveta a hodnoty, na ktorých im záleží. Ich tvorba je silným posolstvom o potrebe vzájomného rešpektu, porozumenia a vytvárania spoločnosti, v ktorej má každý človek priestor slobodne sa vyjadriť a rozhodovať o svojom živote,“ uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím pri príležitosti výstavy.
Výstava s názvom Ľudské práva očami ľudí so zdravotným znevýhodnením približuje osobné pohľady autorov na ľudské práva, ľudskú dôstojnosť, rešpekt a rovnosť. Nadväzuje na iniciatívu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej a tematicky súvisí s publikáciou Jána Sváka Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím.
Autori výtvarne stvárnili ľudské práva, ktoré považujú za najdôležitejšie, a zachytili, ako ich sami vnímajú a prežívajú. Ich tvorba prináša výpovede o túžbe byť videný, vypočutý a rešpektovaný. Jedno z diel bolo vybrané na obálku publikácie Sváka a ďalších 16 výtvarných prác sa stalo súčasťou knihy, pričom každá z nich tematicky dopĺňa jednu z jej kapitol.
„Táto výstava nám pripomína, že ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná a patrí každému človeku bez rozdielu. Prostredníctvom svojich diel nám ich autori približujú vlastné skúsenosti, vnímanie sveta a hodnoty, na ktorých im záleží. Ich tvorba je silným posolstvom o potrebe vzájomného rešpektu, porozumenia a vytvárania spoločnosti, v ktorej má každý človek priestor slobodne sa vyjadriť a rozhodovať o svojom živote,“ uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím pri príležitosti výstavy.