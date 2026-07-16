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V Prezidentskom paláci vystavujú tvorbou hendikepovaných umelcov
Výstava nadväzuje na predchádzajúce prezentácie slovenských autorov.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Obnovená tradícia výstav v Prezidentskom paláci v Bratislave pokračuje novou tvorbou. Priestory Saly Terrena Prezidentského paláca hostia výstavu tvorby hendikepovaných umelcov z celého Slovenska, ktorú zastrešuje nezisková organizácia Reflexy podporujúca zdravotne postihnuté deti, mládež aj občanov. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR.
Výstava nadväzuje na predchádzajúce prezentácie slovenských autorov. Je súčasťou dlhodobého zámeru Kancelárie prezidenta SR podporovať domácu umeleckú tvorbu a vytvárať priestor na prezentáciu rôznorodých umeleckých prístupov v reprezentatívnych priestoroch paláca. Tentoraz zároveň upriamuje pozornosť na talent, tvorivosť a umelecký potenciál autorov so zdravotným znevýhodnením.
„Výstava ukazuje hendikepovaných tvorcov ako aktívnych, talentovaných a inšpiratívnych umelcov. Prispieva tiež k búraniu spoločenských bariér, integrácii zdravotne znevýhodnených občanov do kultúrneho života a predstavuje verejné uznanie ich výnimočného talentu a osobnej tvorivosti. Touto výstavou umenia hendikepovaných umelcov si intenzívnejšie uvedomujeme prítomnosť potreby a vnútorného sveta ľudí s telesným alebo mentálnym postihnutím,“ uviedol predseda neziskovej organizácie Reflexy Arpád Beník. Ako doplnil, prezentácia umenia v Prezidentskom paláci môže byť motiváciou pre ďalších ľudí so zdravotnými problémami, aby nestrácali nádej, prekonávali prekážky a ďalej rozvíjali svoje nadanie.
Návštevníci si môžu pozrieť výber diel vytvorených rôznymi výtvarnými technikami - od maľby cez drevorezbu až po keramiku. Vystavené diela čerpajú inšpiráciu z prírody, slovenských tradícií, duchovných motívov i každodenného života. Spája ich autentický výtvarný prejav, tvorivosť a schopnosť prostredníctvom umenia sprostredkovať silné osobné príbehy.
Výstava bude verejnosti sprístupnená v rámci prehliadok Prezidentského paláca po predchádzajúcom prihlásení prostredníctvom e-mailu informacie@prezident.gov.sk. Navštíviť ju bude možné aj počas dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci, ktorý sa uskutoční 30. augusta.
Výstava nadväzuje na predchádzajúce prezentácie slovenských autorov. Je súčasťou dlhodobého zámeru Kancelárie prezidenta SR podporovať domácu umeleckú tvorbu a vytvárať priestor na prezentáciu rôznorodých umeleckých prístupov v reprezentatívnych priestoroch paláca. Tentoraz zároveň upriamuje pozornosť na talent, tvorivosť a umelecký potenciál autorov so zdravotným znevýhodnením.
„Výstava ukazuje hendikepovaných tvorcov ako aktívnych, talentovaných a inšpiratívnych umelcov. Prispieva tiež k búraniu spoločenských bariér, integrácii zdravotne znevýhodnených občanov do kultúrneho života a predstavuje verejné uznanie ich výnimočného talentu a osobnej tvorivosti. Touto výstavou umenia hendikepovaných umelcov si intenzívnejšie uvedomujeme prítomnosť potreby a vnútorného sveta ľudí s telesným alebo mentálnym postihnutím,“ uviedol predseda neziskovej organizácie Reflexy Arpád Beník. Ako doplnil, prezentácia umenia v Prezidentskom paláci môže byť motiváciou pre ďalších ľudí so zdravotnými problémami, aby nestrácali nádej, prekonávali prekážky a ďalej rozvíjali svoje nadanie.
Návštevníci si môžu pozrieť výber diel vytvorených rôznymi výtvarnými technikami - od maľby cez drevorezbu až po keramiku. Vystavené diela čerpajú inšpiráciu z prírody, slovenských tradícií, duchovných motívov i každodenného života. Spája ich autentický výtvarný prejav, tvorivosť a schopnosť prostredníctvom umenia sprostredkovať silné osobné príbehy.
Výstava bude verejnosti sprístupnená v rámci prehliadok Prezidentského paláca po predchádzajúcom prihlásení prostredníctvom e-mailu informacie@prezident.gov.sk. Navštíviť ju bude možné aj počas dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci, ktorý sa uskutoční 30. augusta.