V Príbelciach otvoria nové kultúrno-spoločenské stredisko
Autor TASR
Príbelce 7. februára (TASR) - V Príbelciach vo Veľkokrtíšskom okrese v sobotu slávnostne otvoria nové kultúrno-spoločenské stredisko, ktoré vzniklo v budove bývalej obecnej základnej školy. Otvorenie bude podľa starostu Tibora Čierneho sprevádzať kultúrny program.
Čierny priblížil, že kultúrny program sa začne už o 13.00 h pochôdzkou a koledovaním po dedine. „Členovia folklórnej skupiny (FS) Bažalička, mládež oblečená v ľudových krojoch v spolupráci s gajdošmi z celého Slovenska budú chodiť od horného konca obce po dolný koniec,“ uviedol. Nasledovať bude slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov a galaprogram, v ktorom vystúpia gajdoši a FS Bažalička. Program zavŕši ľudová veselica.
Budovu kultúrno-spoločenského strediska obnovili podľa Čierneho vďaka financiám z plánu obnovy, celkové výdavky dosiahli približne 676.000 eur. V objekte pred rokmi sídlila miestna základná škola, tú však v roku 2016 pre nízky počet detí zatvorili. Objekt odvtedy využívali na kultúrne účely, no vďaka rekonštrukcii sa ju podarilo zhodnotiť.
