V pribylinskom skanzene sa stretnú rodáci spod Liptovskej Mary

Pribylina 10. júla (TASR) - Po 50 rokoch od vzniku vodného diela Liptovská Mara sa obyvatelia zatopených obcí stretnú počas najbližšieho víkendu (12. a 13. 7.) v pribylinskom skanzene. Pestrý kultúrny program na dvojdňovom podujatí doplnia historické zábery zo Slovenského filmového ústavu. TASR o tom informovala vedúca oddelenia programov a marketingu Liptovského múzea Silvia Vančová.



Sobota bude v skanzene patriť remeselníkom, ktorí používaním pôvodných technológií a pracovných postupov uchovávajú značnú časť slovenskej tradície. „Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne remeslá, ako napríklad tkanie a prácu na kolovrátku, ručné spracovanie vlny, pletenie alebo háčkovanie, povrazníctvo, paličkovanie, ale aj rezbárstvo, košikárstvo, prácu s hrnčiarskym kruhom či výrobu sviečok,“ uviedla Vančová.



Hlavný program dvojdňového Stretnutia rodákov začne v nedeľu o 11.00 h. „Tradičné rozozvučanie sokolčianskeho zvona otvorí príhovory a príbehy obyvateľov zátopového územia. Mnohí z nich boli v čase vysťahovania deťmi. Boli príliš mladí na to, aby rozumeli dôsledkom, no dostatočne starí na to, aby si ich navždy zapamätali,“ poznamenala Vančová. Výpovede obyvateľov podporí výstava, ktorá dokumentuje, ako budovanie priehrady ovplyvňovalo a obmedzovalo každodenný život ľudí.



Súčasťou nedeľného programu bude krst publikácie Živé spomienky pod hladinou, ktorú Liptovské múzeum vydalo pri príležitosti 50. výročia vzniku vodného diela Liptovská Mara. „Kniha prevažne fotografiami dokumentuje zmeny života a krajiny v priebehu výstavby vodného diela. Fotografie sú z bohatého fondu múzea doplnené súčasnými pohľadmi na priehradu,“ dodala Vančová s tým, že počas celého víkendu bude v skanzene premietané špeciálne filmové pásmo z vybraných spravodajských šotov, ktoré pre túto príležitosť pripravil Slovenský filmový ústav.



Vodné dielo Liptovská Mara vybudovali v rokoch 1969 až 1975. Vody priehrady zaplavili 13 obcí. Pri výstavbe sa premiestnilo 11 miliónov kubických metrov zeminy, okolo 300.000 kubických metrov kameňa a vyše 400.000 kubických metrov betónu a železobetónu.