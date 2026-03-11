< sekcia Regióny
V Pribyline začali s obnovou kostola zo zatopenej obce Svätá Mara
Najväčšou výzvou bude podľa riaditeľa Liptovského múzea Martina Hromadu obnova komplikovanej šindľovej strechy, ktorá bola realizovaná v dvojitej vrstve.
Autor TASR
Pribylina 11. marca (TASR) - V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline začali s komplexnou obnovou Kostola Panny Márie zo zatopenej obce Svätá Mara. Ako TASR informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková, rekonštrukčné práce sa zamerajú najmä na opravu strechy, obnovu fasád a sanáciu ohradného múru.
Výstavbou vernej repliky gotického kostola, ktorý je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok, sa podarilo zachrániť významné centrum cirkevného aj svetského života na Liptove pred vodami umelo vytvorenej vodnej nádrže Liptovská Mara. „Do novej konštrukcie boli prenesené a opätovne zabudované originálne kamenárske články, časti krovu, veže, nástenné maľby aj historický mobiliár. Pre verejnosť bol kostol sprístupnený v roku 1998 po dlhom a remeselne aj finančne náročnom procese reštaurovania a dokončovania interiéru,“ uviedol kurátor Liptovského múzea Roman Brezina.
Najväčšou výzvou bude podľa riaditeľa Liptovského múzea Martina Hromadu obnova komplikovanej šindľovej strechy, ktorá bola realizovaná v dvojitej vrstve. „Vďaka tomu sa zachovala napriek veku v dobrom stave. Väčšinu šindľových plôch je však potrebné vymeniť. Nový šindeľ bude opäť ukladaný dvojito a vymeníme tiež poškodené prvky krovu a latovania,“ priblížil Hromada.
Historické kamenné články, použité napríklad v orámovaní okien a vstupov do kostola, budú chránené novým vápenných náterom. „Vplyvom počasia sa zmyl, dochádza k zvetrávaniu povrchu kameňov a dokonca k úbytku kamennej hmoty. Nový náter zabráni ďalšej degradácii. Súčasťou prác bude tiež výmena skorodovaných železných kotviacich prvkov,“ spresnil správca budov Liptovského múzea Branislav Bukový.
Projekt obnovy zahŕňa aj sanáciu fasád. Veľký vplyv na poškodzovanie práve fasády a exteriérových prvkov mali poveternostné podmienky. „Preto musíme dôkladne prečistiť a opraviť odvodňovací systém. Striešky príporných pilierov zhora prekryjeme doskami oplechovanými medeným plechom. Zvýši sa tak ich funkčnosť ochrany muriva pod nimi,“ doplnil Bukový.
Projekt rekonštrukcie Kostola Panny Márie je vyvrcholením cezhraničného projektu Poľsko-slovenská akadémia tradícií. V rámci cezhraničného programu Interreg Poľsko - Slovensko sa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline v minulom roku realizovala výmena strešných krytín na siedmich objektoch. Celkové náklady projektu predstavujú investíciu viac ako 800.000 eur. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukčných prác je koniec júla tohto roka.
