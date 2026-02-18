< sekcia Regióny
POŽIAR V ŠTÚROVE: V priemyselnej firme horel zásobník na asfalt
Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na viac ako 500.000 eur.
Autor TASR
Štúrovo 18. februára (TASR) - V priemyselnej firme v Štúrove v okrese Nové Zámky horel zásobník na asfalt. Požiar vypukol v utorok (17. 2.) krátko po 20.00 h, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre. Na mieste zasahovali hasiči z Nových Zámkov, Nitry a Komárna i členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Svodín, Búč a Chľaba.
Po príjazde na miesto udalosti vykonali hasiči prieskum a bezodkladne spustili hasebné práce. Pre silné zadymenie a možnú prítomnosť toxických látok pri horení asfaltu zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. Zároveň prebiehalo ochladzovanie zásobníkov pomocou hasičského robota Colossus.
Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na viac ako 500.000 eur. Na účely zistenia príčiny vzniku požiaru bola na miesto vyslaná expertízna skupina Prezídia HaZZ. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
